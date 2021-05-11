Сколько лесных пожаров удалось потушить за майские праздники

Сократить площадь лесных пожаров в майские праздники втрое по сравнению с прошлым годом удалось за счет согласованной работы различных служб и местных органов власти, сообщили "Российской газете" в пресс-службе минприроды. Мобильные группы, в том числе оснащенные приобретенной в рамках нацпроекта "Экология" техникой, успевают быстрее обнаружить возгорания и приступить к их ликвидации.

"С 1 по 10 мая лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали более 1100 лесных пожаров в четырех десятках регионов России, - сказали в минприроды. - В том числе в наиболее пожароопасных регионах южной части Урала и Западной Сибири - Тюменской, Омской, Новосибирской, Курганской, Свердловской областях - потушено более 600 лесных пожаров. Основные причины лесных пожаров - палы сухой растительности на землях сельхозназначения, муниципальных образований и иных категорий, а также незатушенные костры".

В прошлом году наибольшие проблемы были на Дальнем Востоке: в Забайкальском, Хабаровском краях и Амурской области. Более 80% возгораний в лесах, перекинувшихся от палов травы, приходится на Омскую и Новосибирскую области, добавили в минприроды. Проведенное 8 мая заседание штаба Рослесхоза с участием глав регионов, где наблюдалась наиболее тревожная динамика возгораний, помогло снять часть проблем, отметили в ведомстве. В результате принятых мер сократилось количество природных пожаров, за которые отвечают региональные группировки, и огонь не перекинулся на леса.

"Сейчас идут работы по тушению 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 26,3 тыс. га, - уточнили в минприроды. - На тушении задействованы 2551 человек, 717 единиц техники, два воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 25 воздушных судов".

Наиболее проблемная ситуация сложилась в Тюменской области. На всей территории региона введен режим ЧС. На помощь местным силам направлены почти 300 парашютистов-десантников федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" и летчики-наблюдатели.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 55 субъектов Федерации, добавили в минприроды.