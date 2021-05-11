Сколько лесных пожаров удалось потушить за майские праздники

Новости

Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны 18:13
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
Володин объяснил необходимость денонсации ДОН 16:59
В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 19:02
Рубрика: Происшествия

Не возгорелось пламя

Сколько лесных пожаров удалось потушить за майские праздники
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Сократить площадь лесных пожаров в майские праздники втрое по сравнению с прошлым годом удалось за счет согласованной работы различных служб и местных органов власти, сообщили "Российской газете" в пресс-службе минприроды. Мобильные группы, в том числе оснащенные приобретенной в рамках нацпроекта "Экология" техникой, успевают быстрее обнаружить возгорания и приступить к их ликвидации.

"С 1 по 10 мая лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали более 1100 лесных пожаров в четырех десятках регионов России, - сказали в минприроды. - В том числе в наиболее пожароопасных регионах южной части Урала и Западной Сибири - Тюменской, Омской, Новосибирской, Курганской, Свердловской областях - потушено более 600 лесных пожаров. Основные причины лесных пожаров - палы сухой растительности на землях сельхозназначения, муниципальных образований и иных категорий, а также незатушенные костры".

Фото: iStock
Мясо ожидаемо подорожало на майские праздники

В прошлом году наибольшие проблемы были на Дальнем Востоке: в Забайкальском, Хабаровском краях и Амурской области. Более 80% возгораний в лесах, перекинувшихся от палов травы, приходится на Омскую и Новосибирскую области, добавили в минприроды. Проведенное 8 мая заседание штаба Рослесхоза с участием глав регионов, где наблюдалась наиболее тревожная динамика возгораний, помогло снять часть проблем, отметили в ведомстве. В результате принятых мер сократилось количество природных пожаров, за которые отвечают региональные группировки, и огонь не перекинулся на леса.

"Сейчас идут работы по тушению 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 26,3 тыс. га, - уточнили в минприроды. - На тушении задействованы 2551 человек, 717 единиц техники, два воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 25 воздушных судов".

Наиболее проблемная ситуация сложилась в Тюменской области. На всей территории региона введен режим ЧС. На помощь местным силам направлены почти 300 парашютистов-десантников федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" и летчики-наблюдатели.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 55 субъектов Федерации, добавили в минприроды.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
Словакия остановила использование AstraZeneka
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных