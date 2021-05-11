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11.05.2021 04:39
Рубрика: Власть

Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

США и их союзники по НАТО в последние годы значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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По его словам, для каждой страны Вашингтон разрабатывает индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения. Аверьянов отметил, что эта деятельность реализуется через жесткое навязывание программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения" и двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ. Американцы уверяют, что это исследовательские центры, где они помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями, однако власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия о происходящем.

Власть Безопасность В мире США Президент Совет Безопасности

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