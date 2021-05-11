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11.05.2021 18:27
Рубрика: Общество

Ученые доказали способность COVID-19 интегрироваться в ДНК человека

Текст: Александр Гавриленко

Группа американских ученых сумела доказать, что генетические фрагменты коронавируса могут интегрироваться в геном человека и долго оставаться там после победы над болезнью. Это может объяснить, почему у некоторых переболевших людей спустя несколько месяцев вновь оказываются положительные результаты теста.

Фото: iStock
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SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) имеет гены, состоящие из РНК. И, как показали исследователи, в определенных случаях ферменты в клетках человека могут копировать эти вирусные последовательности и вставлять их в человеческую ДНК. Версии последовательностей генов SARS-CoV-2 действительно находили в хромосомах клеток человека.

Биолог стволовых клеток Рудольф Джениш и специалист по генной регуляции Ричард Янг из Массачусетского технологического института, возглавлявшие эту работу, еще в прошлом году попали под шквал критики за свои гипотезы. Исследователи не говорили, что выздоровевшие люди снова становятся заразными. Тем не менее, их обвиняли в разжигании "коронавирусной истерии". Это едва не стоило им карьеры, однако они продолжили исследования. "И теперь у нас есть недвусмысленные доказательства того, что последовательности коронавируса могут интегрироваться в геном", - цитирует Science слова Джениша. И это открытие может приблизить нас к пониманию природы вируса.

"Нынешние данные куда более убедительны, чем то, что было представлено ранее" - говорит Седрик Фешотт из Корнельского университета, изучающий фрагменты эндогенных ретровирусов в геноме человека. Один из самых ярых скептиков ранее, теперь он теперь называет гипотезу Джениша и Янга "правдоподобной". Хотя и отмечает, что SARS-CoV-2 может сохраняться у человека в течение нескольких месяцев без интеграции своих генов.

Так или иначе, исследования в этом направлении теперь только усилятся. Главный вопрос заключается в том, как это открытие может изменить подходы к лечению коронавируса и имеет ли это какие-либо далекоидущие последствия для человечества.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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