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11.05.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Бремя ремонта

Россияне активно скупают строительные товары
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Интерес к ремонту квартир и дач, выросший год назад, не спадает и в нынешнем году. Спрос на стройматериалы нынешней весной в два-три раза выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Год назад сезонный рост спроса наложился на период самоизоляции, который многие россияне решили использовать для обновления жилья, сообщали в "Авито". Спрос на товары для ремонта квартир и дач подскочил тогда практически вдвое. Закрытые большей частью границы заставляют продолжать ремонт: жители экономят на отпусках время и деньги. Длинные майские каникулы опять же дали время на обустройство дома.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В апреле нынешнего года россияне интересовались товарами для ремонта и строительства в три раза чаще, чем в 2019 году, говорит руководитель макрокатегории "Обустройство, дом, дача" "Авито" Ольга Попова. По сравнению с прошлым годом в 3,5 раза вырос спрос на отделочные материалы, на 37% - на лаки и краски, в два раза - на товары в разделе "Электрика". Заметен рост спроса на материалы для строительства домов, ажиотаж на загородную жизнь тоже спровоцировала пандемия в прошлом году. Так, интерес к покупке общестроительных материалов вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, на пиломатериалы - в 2,7 раза. Материалы для строительства стен интересовали россиян в апреле на 76% больше, чем год назад, строительные смеси - в 4 раза больше.

Средний чек на услуги ремонтных рабочих за год увеличился практически на четверть, сообщает сервис YouDo. Год назад заказчики платили за ремонт в среднем 27 100 рублей, сейчас - уже 33 700. Причем до 32 300 рублей плата выросла к декабрю 2020 года. Рост цен был неравномерным - к концу года услуги по ремонту и строительству в Санкт-Петербурге увеличились лишь на 2%, в Екатеринбурге на 11%, в Москве - на 14%. В Казани и Нижнем Новгороде рост был заметно выше - на 29% и 34% соответственно. А в Самаре средний чек, напротив, подешевел на 9%. За последние месяцы средний чек подрос еще почти на полторы тысячи рублей.

Сейчас самые популярные услуги в категории "Ремонт и строительство" - отделочные работы, сборка и ремонт мебели, строительно-монтажные работы, услуги сантехника, работа мастера на час. В категории "Сад и огород" самым большим спросом пользуются услуги садовника, популярны также уход за огородом и садом, благоустройство территории, расчистка и вскапывание участка, помощь с посадкой растений, установка бань, теплиц, бассейнов и скважин.

В апреле нынешнего года россияне интересовались товарами для ремонта и строительства в три раза чаще, чем в 2019 году, а услуги ремонтных бригад за год подорожали почти на четверть 

При этом за первую неделю мая спрос на услуги в сфере ремонта, помощи в саду и на участках снизился по сравнению с предыдущей неделей на 8%. Либо владельцы квартир и участков занялись своими владениями самостоятельно благодаря длинным выходным, либо, предполагают эксперты YouDo, они заранее позаботились о заказе исполнителей под конкретные задачи.

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