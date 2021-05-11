Стоит ли создавать государственный алиментный фонд

Власти обсуждают идею создания алиментного фонда, но все упирается в модель его финансирования.

"Суть понятна - деньги должны доходить до детей. А уже государство должно найти возможности взыскать алименты с должников", - говорит первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Это большие деньги, тем не менее настало время, чтобы интересы семьи защитило государство, подчеркивает сенатор. Он отмечает, что надеяться только на судебных приставов уже не приходится.

Количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов хотя и сокращается, но остается все еще очень большим - 791,7 тыс. согласно отчету Федеральной службы судебных приставов за 2020 год.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, алименты своим источником дохода сегодня называют около 1,5 млн неполных семей. Из них почти 18% получают их нерегулярно или не в полном объеме. Чаще всего уклоняются от уплаты алиментов многодетные мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. У среднестатистического должника по алиментам, как правило, нет постоянного источника дохода, с которого их можно было бы удерживать. В результате взыскать долг удается только с каждого десятого уклониста. В пользу детей в прошлом году приставы взыскали 19 млрд руб.

"Головной болью" для пристава-исполнителя являются алиментщики, с которых действительно нечего взыскать - это опустившиеся, неработающие, бомжующие люди. Именно в отношении этой категории нужно создать Алиментный фонд и более широко применять исправительные работы, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Суд устанавливает сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% - на трех и более. Если постоянных доходов у алиментщика нет, сумма алиментов, как правило, назначается фиксированная - в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка. В среднем это 5650 рублей.

Статья 157 УК РФ о злостном уклонении от уплаты алиментов предусматривает несколько вариантов наказания: исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до года, арест на срок до трех месяцев. Но, как показывает практика, арест и заключение приводят к тому, что алиментщики лишь копят свой долг, а для тех самых опустившихся неплательщиков заключение - это манна небесная: бесплатный ночлег, тепло и еда. При этом от того, что они сидят, их ребенку, как говорится, ни жарко, ни холодно, говорит Мария Спиридонова.

При частичной уплате алиментов привлечь нерадивых родителей к ответственности фактически невозможно, отмечает член АЮР Дмитрий Уваров. "Уклонисты" всеми способами занижают официальный доход. Нередко алиментщик не имеет официального дохода, но имеет недвижимость и дорогое движимое имущество (авто, очень ценные вещи и т.п.), но так как с них дохода не имеет, то и алименты не платит.

Хронические проблемы с взысканием алиментов в первую очередь связаны с тем, что приставы не используют все инструменты принудительного взыскания, которые у них есть в арсенале, считает адвокат, председатель АА МГКА "Власова и партнеры" Ольга Власова.

Помимо очевидных плюсов (многим одиноким родителям остается рассчитывать только на помощь государства), специальный фонд избавит получателей алиментов от изматывающих очередей к судебному приставу, обивания порогов и траты денег на юристов, считает Ольга Власова.

Главный аргумент "против", по мнению Марии Спиридоновой - создание алиментного фонда означает, что все налогоплательщики будут из своего кармана платить за нерадивых отцов и матерей, хотя родители должны сами нести ответственность за своих детей - от зачатия до их взросления, заранее думать, как они их будут содержать в случае расставания.

Как может быть устроен алиментный фонд

Алиментный фонд может быть организован по типу пенсионного: фонд гарантирует выплату алиментов в срок и в полном объеме, а налоговые органы получают право и обязанность удерживать в этот фонд доходы с алиментщика; когда расходы фонда превышают доходы, госбюджет должен будет профинансировать дефицит. Тогда это станет эффективным инструментом поддержки неполных семей, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Источником формирования алиментного фонда, помимо госбюджета, могут быть штрафы и неустойки с неплательщиков за просроченные дни уплаты алиментов. Можно также рассмотреть механизмы формирования таких резервов при Фонде социального страхования, но скорее всего это потребует увеличения социальных взносов, что может вызвать недовольство со стороны бизнеса, говорит Елена Бабкина, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Прямая речь

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка:

- За последние 10 лет в пять раз увеличилось число обращений граждан по вопросу передачи ребенка от одного родителя к другому. И очень большая часть этих обращений касается взыскания алиментных платежей. В прошлом году количество таких обращений увеличилось на 4%. Проблема взыскания алиментов остается одной из самых острых.

Очень часто заявители жалуются на необоснованное затягивание и непринятие необходимых мер по исполнительным документам. Нередко сам должник, не воспринимая выплату алиментов как часть своего родительского долга, всячески препятствует исполнению решения суда. Очевидно, что действующих инструментов по взысканию алиментов недостаточно. Но ведь важно не только совершенствовать меры взыскания, а в первую очередь создать такую систему, которая уже сейчас обезопасит детей от нарушения их прав на достойное качество жизни, и одновременно будет стимулировать ответственность должника за невыполнение своих прямых обязанностей.

Одним из решений может стать алиментный фонд, который позволит родителю, воспитывающему ребенка, в случае отсутствия алиментных выплат ежемесячно получать денежные средства на воспитание ребенка. Кроме того, мы предлагаем создать реестр лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов. Включение в такой реестр будет означать, что против злостного неплательщика будут приняты усиленные меры. Свои предложения мы направили в Правительство и Совет Федерации РФ, сейчас они находятся на рассмотрении.

Подготовила Татьяна Владыкина

Какое пособие получат неполные семьи

По поручению президента получать пособие на детей в возрасте с 8 до 16 лет включительно с 1 июля смогут неполные нуждающиеся семьи, если среднедушевой доход в них с учетом получаемых алиментов ниже прожиточного минимума в регионе их проживания. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на ребенка. Об этом сообщает Минтруд.

Подготовила Елена Манукиян

А как у них

В разных странах мира к алиментам относятся по-своему, как и к их неплательщикам. Например, в Индии законодательство предоставляет равные права после развода мужчинам и женщинам. Супруг, который по определенным причинам не способен обеспечивать себя самостоятельно, может требовать алименты. При этом сумма и продолжительность выплат определяется решением суда и зависит от того, как долго просуществовал брак. Как правило, ежемесячная выплата ограничена 25% от валовой зарплаты мужа и может быть увеличена или уменьшена в зависимости от изменения оплаты труда. Если брак длился 10 и более лет, истец в праве претендовать на пожизненное содержание. Любопытно, что, принимая решение о начислении алиментов, суд учитывает возраст и перспективу карьерного роста супругов, а вот пол не имеет никакого значения. Именно поэтому нередко мужчины требуют компенсацию с бывших жен. Особенно отчетливо такая тенденция прослеживается среди молодых пар, где женщины финансово независимы и не стесняются защищать свои права. Существуют и ситуации, когда от супруга не требуется платить алименты. Например, если жена вступает в новые отношения или повторный брак, а также если истец сам хорошо зарабатывает для поддержания прежнего образа жизни, другая сторона может оспорить в суде его иск и отказаться от выплат.

В Испании алиментные выплаты принадлежат детям, поэтому отказаться от выплат нельзя, даже если это позволяет материальное положение родителя, с которым остался ребенок. Фиксированного размера алиментов в Испании не существует, как и в Индии - судья устанавливает размер выплат в каждом конкретном случае, учитывая материальное положение каждого супруга и уровень жизни детей на момент расторжения брака. Если заработок супруга носит нестабильный характер, для него устанавливается минимальный размер алиментных обязательств. Например, для Каталонии это 200 евро. Даже безработный родитель не освобождается от уплаты алиментов, так как он получает пособие по безработице и обязан за счет него отчислять минимальный размер выплат. Кроме того, в Испании есть специальный фонд El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Он отчисляет не менее 100 евро в месяц в течение 18 месяцев вместо родителя-должника. Неуплата алиментов в течение более 4 месяцев считается уголовным преступлением, за которое грозит тюремный срок.

Во Франции также нет фиксированной суммы алиментов: она разнится от 200 до нескольких тысяч евро, а также не зависит от количества детей и не привязана к прожиточному минимуму. Размер ежемесячных выплат зависит от доходов алиментщика и от его вины в разводе. Возможна и разовая компенсация, в этом случае ее размер не должен превышать 50 тысяч евро. Принимая решение о назначении выплат, суд учитывает, насколько получатель алиментов способен сам себя обеспечивать, сколько времени ему требуется на получение образования и возвращение на рынок труда, его физическое и душевное состояние. Кроме того, берется во внимание уровень жизни в семье во время брака, то есть размер выплат должен отвечать тому уровню, к которому привык ребенок, пока родители состояли в браке.

В Израиле размер алиментов определяется не уровнем жизни, а потребностями ребенка, уровень которых зависит от его социального статуса. Также он привязан к индексу цен, включая минимальную оплату жилья. Для воздействия на нерадивых алиментщиков здесь создана Служба национального страхования, или "Битуах леуми". Если меры воздействия на ответчика не приносят результатов, и он продолжает уклоняться от уплаты алиментов, служба вправе арестовать банковский счет, имущество или зарплату должника. Не исключается и возможность ареста самого неплательщика сроком до 21 дня. Кроме того, "Битуах Леуми" выплачивает алименты на основании решения суда по семейным вопросам или раввинатского суда. Выплаты на ребенка производятся до достижения им 18-летнего возраста, но в некоторых случаях могут быть прекращены и ранее, например, если получатель алиментов решит параллельно попытаться взыскать пособие через Службу судебных исполнителей. Кроме того, если разведенная женщина работает, то сумма, выплачиваемая "Битуах леуми", будет весьма незначительной (если будет выплачена вообще). Так, если женщина получает 600 шекелей в месяц, она имеет право на пособие в размере 3373 шекеля. При этом каждая агора сверх этой суммы будет облагаться 60-процентным налогом. Если же женщина получает 5500 шекелей в месяц, она вообще не получит помощь от государства.

В США в среднем алименты составляют 10-30% от суммы доходов, однако точный порядок выплат определяется на уровне штатов. Например, в Нью-Йорке их размер рассчитывают от совместного дохода родителей. На одного ребенка полагается 17% от общего дохода, если ребенка два - 25%. При этом не проживающий с ребенком родитель выплачивает 60% от необходимой суммы (если его доход превышает доход бывшего супруга), или 40%, если его зарплата меньше. Алименты выплачиваются на ребенка до достижения им 21-летнего возраста, хотя в некоторых штатах до 18 лет. Кстати, в большинстве случаев в США экс-супруг обязан отчислять выплаты не только на ребенка, но и на его мать. Размер и срок алиментов зависит от ряда обстоятельств. Здесь все почти как в Индии: если семья прожила вместе не менее 10 лет - выплаты могут назначить пожизненно; если супруг хорошо зарабатывал, и жена привыкла к соответствующему уровню жизни - алименты будут высокими; если у супруги заболевание - после развода муж обязан выделять ей средства на лечение; если муж оплачивал жене работу - после расторжения брака он не освобождается от этой ответственности. И точно также, если бывшая жена вступит в новые отношения, обязательства алиментщика прекращаются. Для неплательщиков предусмотрены суровые мера наказания: от лишения водительских прав до тюремного заключения сроком до двух лет, а исключительных случаях запрещают вновь становиться отцом.

Подготовила Евгения Акулова