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11.05.2021 16:38
Рубрика: Общество

Субнептун обнаружен всего в 186 световых годах от Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа астрономов во главе с исследователями Университета Гренобль-Альпы (Франция) открыла ранее неизвестную экзопланету, вращающуюся вокруг карликовой звезды класса M.

Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP
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Исследование предварительно опубликовано на сайте препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что недавно обнаруженный инопланетный мир получил наименование TOI-269 b.

Он был найден при анализе данных, полученных спутником TESS. Этот аппарат предназначен специально для поиска и исследования так называемых транзитных экзопланет, расположенных вблизи звезд, похожих на наше Солнце.

Найденный объект ученые классифицировали как субнептун, то есть это мир, потенциально богатый водой. Он стал 125 экзопланетой, найденной при помощи TESS, чье существование подтверждено альтернативными наблюдениями.

Субнептун вращается вокруг карликовой звезды TOI-269 класса M, расположенной примерно в 186 световых годах от Земли. Радиус этой звезды составляет около 0,4 радиуса Солнца, а его масса - примерно 0,39 массы Солнца. Эффективная температура звезды оценивается примерно в 3226 градусов Цельсия.

Космический аппарат TESS вел наблюдения за этой звездой в период с сентября 2018 года по июль 2019 года. Именно тогда астрономам удалось зафиксировать транзитный сигнал. Это означает, что в определенные периоды свет звезды для наблюдений с TESS перекрывается каким-то объектом.

Для идентификации этого таинственного объекты были задействованы различные наземные телескопы, в том числе в обсерватории Ла Силья, расположенной в Чили. В результате группа астрономов во главе с Марион Койнтепа подтвердила планетарную природу этого сигнала.

Фото: NASA / Jet Propulsion Laboratory
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В своей статье ученые пишут, что найденный субнептун обладает радиусом, равным примерно 2,77 земного радиуса. Кроме того, он оказался в 8,8 раза массивнее нашей планеты. Этот мир обращается вокруг своей звезды каждые 3,7 суток.

Наблюдения также показали, что объект TOI-269 b расположен на расстоянии примерно 0,0345 астрономических единицы от родительской звезды (астрономической единицей считается среднее расстояние от Земли до Солнца). Среднегодовая температура на открытой планете составляет примерно 520 градусов Цельсия.

Также исследователи пишут, что найденный мир, вероятно, является своего рода переходным звеном между суперземлями и субнептунами. Он обладает необычно высоким эксцентриситетом орбиты - примерно 0,425. Ученые предполагают, что TOI-269 b, возможно, приобрел столь высокий эксцентриситет, когда мигрировал внутрь системы в результате неких взаимодействий между планетами.

Астрономы также отмечают, что плотность этого объекта оказалась значительно ниже, чем типичная плотность каменистых планет. Это может указывать на присутствие газовой оболочки.

Общество Наука Общество Космос

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