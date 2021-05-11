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11.05.2021 23:35
Рубрика: Общество

Они защищали столицу

Свыше трех тысяч фронтовиков получат знак "80 лет битвы за Москву"
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 101(8452)
Новый памятный нагрудный знак "80 лет битвы за Москву" учрежден в столице. Постановление на этот счет подписал во вторник мэр Сергей Собянин.

Напомню, в этом году исполнится 80 лет битвы за Москву, в ходе которой советские войска от обороны перешли в контрнаступление. Именно эта масштабная операция развенчала миф о непобедимости гитлеровской Германии и положила начало освобождению страны от фашистской оккупации. Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, памятным знаком наградят всех ныне здравствующих участников этой знаменитой битвы, которая началась в сентябре 1941 года и длилась по апрель 1942 года. Перелом же в ходе Великой Отечественной начался уже в декабре 1941-го.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Известно, что дожили до этого юбилея свыше трех тысяч участников того исторического сражения, из них 1075 человек и сейчас живут в Москве, а остальные - в других регионах России и за границей. Нагрудный знак будет представлять собой круг из металла золотистого цвета диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На его лицевой стороне изобразят три танка и шеренги воинов, идущих в атаку на фоне Кремлевской стены со Спасской башней и флагом СССР. Над ними - три самолета. Вверху - надпись "Битва за Москву", внизу - лавровая ветвь. На оборотной стороне - надпись "80 лет память и слава! 1941-2021".

Завершить вручение памятных знаков "80 лет битвы за Москву" планируется в декабре 2021 года - к 80-й годовщине контрнаступления советских войск.

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