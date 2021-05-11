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11.05.2021 18:54
Рубрика: В мире

В Черногории прошла акция "Бессмертный полк"

Текст: Александр Борисов
Официальная Подгорица по-прежнему придерживается подданнической по отношению к Вашингтону и Брюсселю позиции, негласно разделяя их курс на конфронтацию с Москвой и открыто присоединяясь к антироссийским санкциям. Однако простые черногорцы хорошо помнят наставление, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".
Игорь Дамьянович Игорь Дамьянович
Игорь Дамьянович

Отражением этого стал "Бессмертный полк", который прошел 9 мая в окрестностях города Будва от монастыря Прасквица до Челобрда, где установлен монумент героям Второй мировой войны. В народе этот путь получил название "Егоровой тропы" - в честь русского монаха Егора Строганова, прибывшего в XIX веке на побережье Адриатики в монашескую обитель, чтобы найти покой после дуэли в России.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В торжественных мероприятиях принял участие мэр Будвы Марко Царевич, глава муниципального района Святой Стефани Владо Митрович, первый секретарь посольства РФ в Черногории Алексей Бабкин и третий секретарь Иван Климов.

"У России и Сербии общая историческая память, - прокомментировал прошедшую акцию "ПолитНавигатору" авторитетный журналист и организатор "Бессмертного полка" в Черногории Игорь Дамьянович. - Во Второй мировой войне самые большие жертвы понесли русские и другие народы Советского Союза, а на Балканах - сербы. Мы должны чтить память погибших и не имеем права позволить фальсификаторам переписывать историю в угоду их сегодняшним политическим интересам".

Одним из наиболее рьяных противников санкций против России, ратующим за сближение Москвы и Подгорицы, стал вице-спикер парламента Черногории Страхиня Булаич. Политик возмущен тем фактом, что наиболее влиятельные СМИ и неправительственные организации активно продвигают там идею празднования 9 мая, как Дня Европы, а не Дня Победы над фашизмом.

"Победа над фашизмом, одержанная 9 мая 1945 года, безусловно, является одним из самых больших и значимых событий в новейшей истории, - заявил он в интервью "Балканисту". - В этот день была побежден Третий рейх, который можно назвать одним из самых ужасных экспериментов в истории человечества. Тот период истории, когда погибло более 60 миллионов человек, описан в сотнях книг. В тот период самое тяжелое бремя, без сомнения, взяли на себя Советский Союз и Красная Армия. Многим на Западе даже сегодня трудно осознать масштабы жертвы, принесенной СССР ради избавления мира от коричневой чумы. Один только Ленинград за 900 дней блокады понес вдвое больше потерь, нежели американцы за все время Второй мировой войны".

Участники акции "Бессмертный полк" в Черногории. Фото: Игорь Дамьянович

Вполне очевидно, что для России этот день является священным, отметил Булаич. "Я думаю, что таковым он должен быть для каждого честного и свободно мыслящего человека, - сказал он. - А все попытки пересмотреть исторические факты, которые в основном, предпринимаются на Западе, заранее обречены на провал. Подобные поползновения не просто выглядят, как гротескная карикатура. Они вселяют в очевидца этих попыток весьма странное чувство: в них столько силы и столько глупости. Невероятна степень их недальновидности и непонимания как русского народа, так и православного мира в целом. Для меня 9 мая прежде всего остается Днем Великой Победы над величайшим историческим злом. В этот день нацистская Германия подписала капитуляцию перед гениальным маршалом Жуковым - одним из величайших полководцев в истории".

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