В доме украинского политика Медведчука проходит обыск

В доме депутата Верховной рады, лидера движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука проходит обыск.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пресс-служба СБУ подтвердила факт проведения обысков в доме на улице Монтажников в Киеве, но "исчерпывающие комментарии" пообещала предоставить позже.

В офисах движения "Украинский выбор - право народа" обыски силами сотрудников СБУ прошли еще 25 марта.

Предположительно, активность СБУ связана с подозрениями, что киевский центр движения координирует деятельность своих филиалов, расположенных в Крыму.

Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко заявили, что столкнулись с политическим преследованием и местью властей за оппозиционную деятельность.