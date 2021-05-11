В ГД предложили установить до 20 лет лишения свободы за сбыт оружия

В Госдуме после трагедии в Казани предложили усилить ответственность за незаконный сбыт оружия, в том числе через интернет. Об этом сообщил во вторник председатель комитета Василий Пискарев.

"Думаю, медлить не стоит. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет - отдельный квалифицирующий признак", - сказал он журналистам.

Пискарев также напомнил, что в Госдуму внесен подготовленный комитетом законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Сейчас документ ожидает первого чтения.