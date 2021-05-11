В Госдуме подготовили поправки о добровольном запрете на оформление кредитов

Россияне смогут заранее отказываться от любых кредитов, это предполагает пакет законопроектов, подготовленный в Госдуме.

Мошенники все чаще не только похищают средства со счетов граждан, но и берут кредиты от их имени, объяснил необходимость поправок зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта, которого цитирует РБК. Риски возрастают, например, в случае утери паспорта или мобильного телефона. А в случае оформления подобного займа оспорить его выдачу в суде практически невозможно.

Чтобы защитить россиян от мошеннических действий, предлагается дать гражданам право указать в кредитной истории отказ от любых займов. При таком запрете банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении ссуды на имя клиента. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. При этом табу начинается через семь дней после заявки. И в любой момент его можно будет отменить.

Как сообщается, проекты депутаты подготовили вместе с участниками финрынка, сейчас они проходят обсуждение с профильными ведомствами.