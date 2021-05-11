В Китае 4 человека погибли при крушении пожарного вертолета

В Китае пожарный вертолет упал в озеро Эрхай, при заборе воды для тушения лесного пожара. ЧП произошло в понедельник днем в юго-западной провинции Юньнань.

На борту находились четыре члена экипажа, пишет РИА Новости. В ходе поисково-спасательной операции через несколько часов после крушения удалось обнаружить двух человек. Они скончались, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Другие два члена экипажа были признаны пропавшими без вести. Уже в ночь на вторник спасателям удалось обнаружить их тела. Сейчас на месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Причины крушения вертолета выясняются.