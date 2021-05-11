В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России

Глава Минприроды рассказал, насколько лет России хватит нефти и газа. Обеспеченность всех запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, сообщил Александр Козлов.

По его словам, существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. "Нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь", - цитирует Козлова РИА Новости.

Удержание себестоимости разработки трудноизвлекаемой нефти - один из сложных вопросов. По словам Козлова, иностранные партнеры России не дают возможности применять определенные технологии. В тоже время их разработка способствует созданию новых рабочих мест в стране, так как специалисты отрасли заняты не только в добыче и переработке, но также и в смежных областях, таких как нефтесервис. Плюс государство помогает российским компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам, отметил глава Минприроды.

В структуре российского бюджета на 2021 год налоги от добычи полезных ископаемых должны принести более четверти всех доходов казны. То есть 25% бесплатного здравоохранения, образования, пенсий и социальных выплат будут профинансированы из прибыли, получаемой государством после освоения недр России. Об этом ранее "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства по недропользованию Роснедра Евгений Киселев. Он отметил, что в Восточной Сибири и в восточных морях Арктики возможны открытия крупных месторождений нефти и газа.