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Рубрика: Экономика

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Минприроды рассказал, насколько лет России хватит нефти и газа. Обеспеченность всех запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, сообщил Александр Козлов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его словам, существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. "Нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь", - цитирует Козлова РИА Новости.

Удержание себестоимости разработки трудноизвлекаемой нефти - один из сложных вопросов. По словам Козлова, иностранные партнеры России не дают возможности применять определенные технологии. В тоже время их разработка способствует созданию новых рабочих мест в стране, так как специалисты отрасли заняты не только в добыче и переработке, но также и в смежных областях, таких как нефтесервис. Плюс государство помогает российским компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам, отметил глава Минприроды.

В структуре российского бюджета на 2021 год налоги от добычи полезных ископаемых должны принести более четверти всех доходов казны. То есть 25% бесплатного здравоохранения, образования, пенсий и социальных выплат будут профинансированы из прибыли, получаемой государством после освоения недр России. Об этом ранее "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства по недропользованию Роснедра Евгений Киселев. Он отметил, что в Восточной Сибири и в восточных морях Арктики возможны открытия крупных месторождений нефти и газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минприроды

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