В Минске покажут лучшие фильмы Феллини и Соррентино

Новые "Киноуикенды с.." начнутся уже с 14 мая и пройдут каждую пятницу и субботу на экранах Минска. Они будут посвящены творчеству двух легендарных режиссеров Италии: Феллини и Соррентино. Картина "8½" Феллини завоевала Большой приз Московского международного кинофестиваля. Занимает 10 место в списке 50 величайших фильмов всех времен.

Имена Феллини и Соррентино воплощают разные эпохи, формулы зрительского обожания и грани экранного эпатажа. Но, несмотря на эти различия, итальянские режиссеры - плоть от плоти одной латинской культуры. "Они поклоняются италийской Мамоне - темпераментной, избыточной Великой красоте. Они предаются общим страхам перед неумолимым вихрем времен - описывают состояния творческого кризиса, бессилие плоти, горечь забвения. Они неутомимо воспевают в картинах "Сладкую жизнь" современных римских патрициев, круглосуточных тусовщиков, хипстеров и папарацци, шарлатанов и святош, звезд политики и кино. Они иронизируют, увлекаются, наслаждаются и восхищаются этим Римским столпотворением, величием жизни и нищетой духа."

В первый уикенд, 14-15 мая, зрители увидят великую драму ХХ века - "Сладкую жизнь" с Марчелло Мастроянни в главной роли, а затем - фильм-переосмысление этой знаковой картины "Великая красота" Паоло Соррентино, показанный на Каннском международном кинофестивале.

21 и 22 мая - номинант на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах с Харви Кейтелем и Майклом Кейном "Молодость" и фантазийная комедия Феллини "Джульетта и духи". В последний уикенд, 28 и 29 мая, зрители смогут увидеть одну из ранних работ Соррентино, загадочную и нетрадиционную картину "Последствия любви" и "Лоро" - историю политика Сильвио Берлускони, в которой режиссер вновь обращается к феномену итальянской политической культуры.

"Уикенды с Феллини/Соррентино" организует "АРТ Корпорейшн", организатор Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".