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11.05.2021 20:05
Рубрика: Общество

Тейя объявилась

В недрах Земли нашли планету
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Среди почти десятка версий рождения Луны сегодня самым вероятным наука считает столкновение с гигантским небесным телом - протопланетой Тейя. Согласно этой теории, она образовалась 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты Солнечной системы. Она была размером примерно с Марс. Считается, что Тейя по касательной столкнулась с Землей, выбила из нее огромные фрагменты, из которых постепенно сформировалась Луна. Но что сталось с самой Тейей? Многие ученые считают, что после этой атаки она без особых потерь вещества продолжила движение. Куда? Ответа пока нет. Во всяком случае, ее следов в космосе найти не удалось.

Американские ученые предположили свой вариант судьбы Тейи. Они доказывают, что ее надо искать не в космосе, а в недрах Земли. Это гигантские массы в мантии Земли, сегодня известные как LLSVP, и могут быть остатками Тейи. Астрофизики изучали эти структуры многих лет, их существование было подтверждено сейсмическими данными. Доказано, что своим краем они соприкасаются с ядром Земли.

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По словам ученых, это объясняется тем, что мантия Тейи была гораздо плотнее земной, именно это позволило расплавленной от гигантского столкновения породе опуститься на максимальную глубину и "пробиться" к центру планеты. Для подтверждения своего вывода ученые создали модель, изображающую Землю такой, какой она была примерно 4,5 млрд лет назад. Затем они смоделировали столкновение с планетой размером с Марс или даже больше. Модель показала, что после столкновения протопланета почти полностью разрушилась: выброшенные в космос части сформировались в Луну, а ее мантия проникла в мантию Земли. Спустя миллиарды лет остатки Тейи слились, образовав LLSVP.

Общество Космос

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