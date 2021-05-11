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Водитель из Перми Ольга Иванова одной из первых пересела на современные автобусы. "Работаю на общественном транспорте с 2013 года, а на маршруте N 74 с 2015 года. Раньше по нему ездили старые ЛиАЗы. А сейчас появились новые машины - теплые, с кондиционерами".
На автобусе есть система контроля за состоянием водителя. Зевнул шофер за рулем - диспетчер получает сигнал. И проверяет, как тот себя чувствует. Фото: Константин Бахарев

Ольге нравится система контроля за состоянием водителя, для этого есть специальный браслет. "Допустим, зевнула, и сразу диспетчер получает сигнал. Мне звонят, спрашивают: "Ольга Викторовна, у вас все хорошо? Как себя чувствуете?" Диспетчеры благодаря такой системе могут отслеживать наш режим труда и отдыха, а это очень важно для всех!" - признается Ольга Иванова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Столица Прикамья стала первой в стране, куда новый общественный транспорт (42 автобуса марки ЛиАЗ-5292) поступил в прошлом году, и первой, куда он прибыл уже в 2021 году. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Все автобусы оснащены приборами видеонаблюдения и навигации, в том числе системой ГЛОНАСС. По словам пермских властей, полное обновление автобусного парка - одна из стратегических задач к юбилею Перми, который она отметит в 2023 году.

Благодаря нацпроекту обновляется общественный транспорт и в Красноярске. На городские линии в апреле вышли 18 из 24 поступивших в город суперсовременных троллейбусов. Главное их преимущество, безусловно, - автономный ход до 20 километров, отмечает замглавы департамента транспорта городской администрации Виталий Чеусов. Эту способность новинка вологодских производителей уже демонстрирует на магистральном маршруте N 6, соединившем берега Енисея.

Каждый троллейбус оборудован камерами видеонаблюдения, мониторами для информирования и USB-портами для зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, действует бесплатный WI-FI. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова экипажа для посадки и высадки. Принципиально важно также, что это низкопольные машины, оснащенные пандусами для удобства маломобильных граждан.

Благодаря участию Красноярска в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги" муниципальное предприятие покупает экологичный электротранспорт по лизингу, выплачивая лишь 40 процентов первоначальной цены. Остальные 60 компенсирую из федерального бюджета. Всего в этом году автопарки регионов обновили 150 современными автобусами и троллейбусами.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Национальные проекты 2019-2024

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