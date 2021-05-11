В Роскачестве назвали лучшие портативные колонки

Специалисты Роскачества проанализировали рейтинг портативных колонок. Всего он включает 43 модели - из них 17 новых.

Лидером стала модель Sony SRS-XB43. Эксперты отметили, что это отличный выбор для особых случаев, когда колонку не нужно постоянно носить с собой (например, для дачи или мероприятий на открытом воздухе).

Первую пятерку общего рейтинга переносных колонок составили модели четырех брендов: Sony, JBL, Fender и Audio Pro. Специалисты уверены, при выборе колонки полагаться только на бренд не стоит: у одного производителя могут быть как удачные, так и неудачные модели. Кроме того, модельные линейки могут сильно отличаться по дизайну, цене, функциям и батарее.