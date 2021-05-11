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11.05.2021 01:30
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны бессимптомные носители COVID

Текст: Ольга Игнатова
Бессимптомные носители коронавирусной инфекции могут заразить большое число окружающих, напомнили в Роспотребнадзоре.

Сегодня, как подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Наталья Пшеничная, эпидемический процесс в России постепенно стабилизируется, но говорить о том, что коронавирус побежден еще очень преждевременно.

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"Продолжаются суточные колебания заболеваемости. Снижение сменяется небольшим подъемом. Как будет дальше развиваться ситуация, зависит от нас, - отметила эксперт. - Сейчас многие расслабились, забывают о выполнении санитарных правил. Между тем ряд исследований подтверждает, что бессимптомные носители инфекции могут быть источником заражения. Количество вируса у таких людей иногда даже выше, чем у тех, кто уже имеет клинические проявления заболевания. И как раз ношение масок в общественных местах защищает от таких бессимптомных носителей. Наша беспечность в отношении масок и гигиены рук может нам навредить".

Для того, чтобы минимизировать возможный подъем заболеваемости, очень важно продолжать соблюдать меры предосторожности, а также пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, напоминает врач.

По словам Натальи Пшеничной, не исключено, что коронавирусная инфекция станет сезонной, для которой характерны подъемы в осенне-весенний период, особенно при неустойчивой влажной погоде. "Поэтому так важно сформировать коллективный иммунитет, который сможет защитить от серьезных всплесков заболеваемости", - добавила эксперт.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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