В России появился новый крупный ретейлер

Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла - ГК "Красный Яр", "Самбери" и ГК "Слата" - объединились в холдинг "Восточный союз". Генеральным директором новой компании стала экс-глава "Магнита" Ольга Наумова.

Как пишет РБК, ООО "Восточные розничные сети" (управляющая компания "Восточного союза") было зарегистрировано в начале мая в Иркутске. По словам Наумовой, магазины продолжат работать под привычными брендами.

По данным самих компаний, совокупная выручка участников "Восточного союза" в 2020 году составила более 120 миллиардов рублей. Такие показатели позволят новому ретейлеру войти в десятку крупнейших игроков российского продовольственного ретейла.

Акционеры "Восточного союза" считают, что создание холдинга помогут ускорить развитие торговли в Сибири и на Дальнем Востоке, а также обеспечат доступность продуктов для покупателей.