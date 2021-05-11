В Россию приходит один из лучших смартфонов Samsung дешевле 50 тысяч рублей

На территории России поступает в продажу наиболее сбалансированный флагманский смартфон Samsung - немного переделанный Galaxy S20 FE. Аппарат, анонсированный в 2020 году, представляет собой оптимизированную и удешевленную версию Galaxy S20.

Изначально в продажу поступила модификация с фирменным процессором Exynos от Samsung, однако теперь компания решила осчастливить поклонников и предложила им модель с "почти топовым" Qualcomm Snapdragon 865.

До этого флагманские модели смартфонов Samsung на чипах Qualcomm официально продавались только на территории США и Китая. Теперь одну из них можно приобрести в России у авторизованных поставщиков.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой (стандартный, широкоугольный и 3x оптический зум), модулем NFC, Bluetooth 5.0. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку.

Стоимость Galaxy S20 FE "Qualcomm Edition", оснащенного 128 Гб памяти, на старте составит 49990 рублей (в дальнейшем она будет снижаться). 256 Гб модификация обойдется в 55990 рублей.