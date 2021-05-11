В Шри-Ланке из-за COVID-19 запретили перемещение между районами страны

Власти Шри-Ланки запретили передвижение между районами страны до 30 мая. Требование вызвано ростом числа людей с коронавирусом. В качестве дополнительной меры защиты власти распорядились изолировать районы, где находится большое число зараженных.

На этот же период отменены все собрания и массовые мероприятия, пишет РИА Новости. Согласно последним данным минздрава Шри-Ланки, в стране выявлено более 128,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 827 человек, выздоровели более 105 тысяч.

Добавим, что с конца января в островном государстве началась вакцинация населения от COVID-19. А в начале мая в Шри-Ланку прибыла первая партия "Спутника V". Российский препарат здесь был зарегистрирован в начале марта.