В Швеции раскрыли подробности присуждения Нобелевской премии Солженицыну

Шведская академия рассекретила архивы, посвященные присуждению в 1970 году Нобелевской премии по литературе писателю Александру Солженицыну.

Согласно обнародованным документам, писатель был выдвинут в качестве лауреата вместе с 75 претендентами. Выдвигали Солженицына на премию шесть человек, имеющих на это право. В их числе был профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел, который отмечал возросший интерес к произведениям Солженицына на Западе. Интересно, что член Шведской академии поэт Артур Лундквист при рассмотрении кандидатуры русского писателя засомневался в его художественном даровании. Лундквист полагал, что, когда шумиха, вызванная политическими, гуманитарными и другими соображениями, вокруг произведений писателя пройдет, начнется переоценка его литературных заслуг.

В рассекреченных документах также отмечено, что Солженицын смог получить денежную составляющую премии только в 1974 году после высылки из Советского союза.

В обнародованных документах также сообщается, что в первый раз кандидатура Солженицына была выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году, и уже тогда Нобелевский комитет отмечал, что писатель действительно достоин награды.