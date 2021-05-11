В Швейцарии 500 человек получат ежемесячный базовый доход для эксперимента

В одном из наиболее финансово состоятельных швейцарских кантонов Цюрихе начался эксперимент по выплате 500 гражданам ежемесячного базового дохода в размере их средней зарплаты в течение трех лет. Проект сопровождается университетскими специалистами из разных областей знаний, сообщает газета Tages-Azeiger.

Ученые хотят выяснить, как люди предполагают тратить свободные деньги. Идет ли речь о дополнительном образовании для себя и детей, улучшении условий жизни, расширении кругозора или все же все проявится склонность к расточительству.

В пользу инициативы "Научное пилотное испытание базового дохода" было собрано более 4 тысяч подписей горожан. Проект поддержали в четырех из пяти городских округов. Расходы будет оплачивать город, пока конкретная сумма не называлась. Базовый доход должен быть не менее средней зарплаты.

Идеи так называемого базового дохода неоднократно выдвигались в Швейцарии. Совсем недавно в 2016 году инициатива о введении безусловного базового дохода была однозначно отвергнута более чем 75 процентами жителей страны. По всей вероятности, проект получит новое дыхание в Цюрихе, который может себе это позволить.

Подобный эксперимент в Финляндии был признан несостоятельным. В проекте в 2019 году приняли участие 2 тысячи жителей. Они безвозмездно получали 560 евро в месяц. Однако это не повлияло на трудоустройство, на что рассчитывали активисты, а также практически на возможности в бизнесе. Единственное, что дал безусловный базовый доход - психологическое спокойствие. Люди, получающие эти деньги, подвергались меньшему стрессу.