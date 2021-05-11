Израиль и сектор Газа продолжили обмениваться ударами, хотя и чуть менее интенсивно, чем в понедельник, когда ситуация в регионе накалилась до предела, вызвав озабоченность мирового сообщества. На момент подписания номера в печать было известно о 40 ракетах, выпущенных во вторник по южным израильским городам, где с вечера не смолкают сирены воздушной тревоги. Двое жителей Ашдода и Ашкелона получили легкие ранения. Тем временем в Тель-Авиве открылись общественные бомбоубежища.

Главы МИД России и Турции обеспокоены конфликтом в Иерусалиме "В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет начал открывать общественные убежища", - цитирует РИА Новости пресс-службу тель-авивского ведомства. Хотя в Армии обороны Израиля уточнили, что город пока не попадал под обстрелы. Ранее группировка "Хамас" выпустила по израильской территории не менее 150 ракет - столь массированной атаки здесь не помнят с 2014 года, отмечает Reuters. Большинство из них были успешно перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", остальные упали на открытой местности или разорвались в границах самого палестинского анклава. Семь израильтян были ранены. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы "перешли красную черту", и санкционировал ответные удары, поразившие не менее 130 военных целей. При этом палестинские врачи говорят о гибели не менее 20 жителей анклава, в том числе девяти детей. Напомним, взаимным обстрелам предшествовали столкновения в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.