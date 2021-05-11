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11.05.2021 18:22
Рубрика: В мире

Израиль и купол

В Тель-Авиве открывают общественные убежища
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Израиль и сектор Газа продолжили обмениваться ударами, хотя и чуть менее интенсивно, чем в понедельник, когда ситуация в регионе накалилась до предела, вызвав озабоченность мирового сообщества. На момент подписания номера в печать было известно о 40 ракетах, выпущенных во вторник по южным израильским городам, где с вечера не смолкают сирены воздушной тревоги. Двое жителей Ашдода и Ашкелона получили легкие ранения. Тем временем в Тель-Авиве открылись общественные бомбоубежища.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет начал открывать общественные убежища", - цитирует РИА Новости пресс-службу тель-авивского ведомства. Хотя в Армии обороны Израиля уточнили, что город пока не попадал под обстрелы. Ранее группировка "Хамас" выпустила по израильской территории не менее 150 ракет - столь массированной атаки здесь не помнят с 2014 года, отмечает Reuters. Большинство из них были успешно перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", остальные упали на открытой местности или разорвались в границах самого палестинского анклава. Семь израильтян были ранены. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы "перешли красную черту", и санкционировал ответные удары, поразившие не менее 130 военных целей. При этом палестинские врачи говорят о гибели не менее 20 жителей анклава, в том числе девяти детей. Напомним, взаимным обстрелам предшествовали столкновения в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.

В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

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