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11.05.2021 16:28
Рубрика: В мире

В Великобритании введут новое правило при голосовании на выборах

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Не успели в минувший четверг завершиться на Альбионе всеобщие парламентские выборы, как на свет Божий явилась новая директива, касающаяся правил голосования. Было объявлено, что отныне граждане страны должны будут предъявлять на будущих парламентских выборах удостоверение личности, на котором должна быть приклеена фотография голосующего.
Фото: REUTERS/Lee Smith Фото: REUTERS/Lee Smith
Фото: REUTERS/Lee Smith

Во вторник это предложение должно быть включено в речь королевы, в которой будут изложены приоритеты правительства после пандемии и законы, которые оно намерено принять на предстоящей парламентской сессии. Целью фотографий на удостоверениях личности британцев является борьба с мошенничеством. Однако тотчас же возникает вопрос - а пойдут ли специально фотографироваться ради выборов граждане с ограниченными финансами? Противники этой новации полагают, что бедные избиратели и избиратели из числа этнических меньшинств попросту откажутся от участия в важнейшем акте демократии.

Фото: iStock
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Критики утверждают, что требование о наличии у всех избирателей удостоверения личности с фотографией может сильно сократить число тех, кто хотел бы голосовать. Между тем около четверти британских избирателей - это молодые люди, у которых может еще не быть ни паспорта, ни водительских прав.

Правительство ранее заявляло, что люди смогут подать заявление на получение удостоверения личности для голосования в местных органах власти. Реформы голосования, которые будут включать ограничение на количество голосов по почте, так как они могут быть поданы от имени других лиц, оправдываются министрами как способ снизить риск фальсификации выборов. Между тем Избирательная комиссия заявляет, что в Британии отмечается низкий уровень доказанных фальсификаций на выборах. В 2019 году был вынесен только один приговор и одно предупреждение от полиции за то, что некий британский гражданин выдавал себя за некоего другого избирателя.

Американские организации по защите гражданских прав уже предупредили британцев, что подобные меры часто используются для лишения избирательных прав тех, у кого нет необходимых документов. Вышеуказанные изменения коснутся выборов в Великобритании и Англии, в то время как избиратели в Северной Ирландии уже сегодня должны предъявлять удостоверение личности перед голосованием.

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