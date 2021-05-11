Опрос: Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом

Каждый день 29 процентов россиян получают спам с назойливой рекламой. Еще 24 процента сообщили, что получают ее один или несколько раз в неделю, 17 процентов - раз в месяц. Чаще всего спам касается банковских услуг (73 процента), медицинских услуг (34 процента) и услуг связи (35 процентов). Таковы итоги последнего исследования ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что 28 процентов опрошенных знают, что такое "спам", 14 процентов полагают, что это слово обозначает ненужную информацию, 5 процентов считают, что это слово означает "мусор", 3 процента сказали о том, что спам - это "обман или мошенничество", 3 процента - "реклама", 2 процента - "вирус".

Как установили во ВЦИОМ, более трети или 37 процентов участников исследования не сталкивались с термином "спам". Чаще других знают, что слово "спам" означает навязчивую рекламу, молодые люди 18-24 лет (47 процентов) и те, кому 25-35 лет (41 процент), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (42 процента), городов-мегаполисов (41 процент), городов с населением 500-950 тысяч человек (38 процентов) и людей с высшим или неполным высшим образованием (42 процента).

Раздражаются от спам-звонков и сообщений 63 процента опрошенных, 8 процентов спам не раздражает, 29 процентам он безразличен.

И лишь 28 процентов ответили, что вообще не получали рекламных звонков или сообщений за прошедший месяц.