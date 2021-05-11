Видео: саудовский танк М60 подбили иранским клоном американской ракеты

Сухопутные войска Саудовской Аравии потеряли основной боевой танк М60 американского производства. Боевая машина была уничтожена в провинции Наджран сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Хуситы подбили саудовский M60 в провинции Наджран. Сообщается, что была применена копия американской ПТУР комплекса M47 Dragon - Saeghe 2 из Ирана. pic.twitter.com/VBvtQtnIzl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 11, 2021

Patton находился на позиции, оборудованной в горной местности, когда в правый борт массивной башни попала противотанковая управляемая ракета. Произошел мощный взрыв. Судя по всему, кумулятивная струя прошла насквозь, пробив обе бронированные стенки.

Внутри боевого отделения начался пожар. О судьбе экипажа пока нет точных данных, но самостоятельно выбраться из танка смогли только два человека.

В ходе нападения использовалась копия заокеанской ПТУР комплекса M47 Dragon. Производство этого оружия под названием Saeghe 2 налажено в Иране.

Местные инженеры провели эффективную модернизацию ПТРК разработки середины 70-х годов. В частности, создали тандемную боевую часть, обладающую повышенной эффективностью и способную бороться с тяжелой бронетехникой, оборудованной динамической защитой.

Также в серийное производство были запущены варианты с термобарической боеголовкой, созданной для поражения укреплений и живой силы противника.

Масса пусковой установки с ракетой составляет 14,5 кг. Длина - 115,4 см. Ее дальность применения - от 65 до 1000 м.

Данный инцидент в очередной раз продемонстрировал, что М60 устарели и могут быть легко выведены из строя. Только в последнее время сообщения об уничтожении таких танков приходили с севера Ирака, Синайского полуострова Египта.

За время вооруженного конфликта на юге Аравийского полуострова саудовские подразделения потеряли уже более полусотни данных боевых машин.