Власти Калифорнии объявили о "чрезвычайной засухе" в штате

На фоне острой нехватки воды в северной и центральной частях Калифорнии, местные власти выпустили предупреждение о чрезвычайной засухе на большей части самого густонаселенного штата страны. Декларация, подписанная в понедельник губернатором-демократом Гэвином Ньюсомом, включает 41 из 58 округов, что составляет 30 процентов из почти 40-миллионного населения Калифорнии.

Мониторинг ситуации показывает, что большая часть штата и запад Америки переживают серьезную нехватку воды. Это произошло всего через несколько лет после того, как Калифорния вышла из мучительной многолетней засухи.

Власти штата отметили, что этот год является уникальным в истории Калифорнии из-за чрезвычайно высоких температур в апреле и начале мая. Это привело к быстрому таянию снежного покрова Сьерра-Невада на водных путях, питающих реку Сакраменто, которая, в свою очередь, летом обеспечивает водой большую штата. По данным на первое апреля, снежный покров Сьерра-Невады составлял всего 59 процентов от среднего значения, в то время как обычно в этот период он находится на пике. Проблема усугублялась тем, что большая часть снега просачивалась в землю, а не в реки и водохранилища, сообщает Guardian. Более высокие температуры также заставили водопользователей набирать больше воды, чем даже в другие засушливые годы, в результате чего ее уровень в водохранилищах оказался крайне низким.

По словам официальных лиц, все это привело к сокращению водоснабжения штата. "Пришло время калифорнийцам снова объединиться для экономии воды", - говорится в заявлении Уэйд Кроуфут, секретаря Калифорнийского агентства природных ресурсов. Он призвал жителей ограничить использование воды, сократив полив на открытом воздухе, проверять наличие утечек, быстрее принимать душ, а также отключать время от времени воду при мытье посуды или чистке зубов.

Чиновники опасаются, что необычайно сухая весна спровоцирует новый сезон лесных пожаров, как и в прошлом году. Тогда пламя уничтожило почти 17 тысяч квадратных километров лесных массивов, что является рекордным показателем.

Отмечается, что Ньюсом готовится предложить дополнительные расходы на краткосрочные и долгосрочные меры реагирования на засушливые условия. В прошлом месяце демократ объявил чрезвычайное положение всего в двух округах, расположенных к северу от Сан-Франциско - Мендосино и Сонома.