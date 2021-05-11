Однажды Михаила Шолохова спросили после долгой поездки, не устал ли он? Шолохов ответил просто: "Нет. Любовь не утомляет". Писатель любил колесить по свету, благо была возможность, как редко у кого в стране. Посетил 27 государств, многие из них неоднократно. Страстный охотник и рыбак, он и по родным местам бродил с удовольствием.

Михаил Шолохов предпочиталотдыхать на родных просторах.Берег Дона, 1965 год. Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Михайлович Шолохов рассказывает о том, что знаменитый писатель, его дедушка, искал в своих странствиях.

Александр Михайлович, всем известно, что Шолохов любил охоту. А правда, что ваша бабушка стреляла лучше, чем он?

Александр Шолохов: Бабушка была азартным охотником, да и все в семье этим отличаются. Без нее ни одна охота не обходилась, дедушка старался вообще никуда не ездить без нее, только в случае крайней необходимости, по делам. И не уставали они друг от друга. Я не могу сказать, что она лучше стреляла, охота - это не математическая модель, тут многое зависит от азарта и удачи. Иногда она действительно его обгоняла.

Михаил Александрович много раз охотился в Казахстане. Как он возник в вашей семейной истории, и почему писателя всю жизнь туда влекло, ведь не Италия?

Александр Шолохов: Это особое для нас место. В 42-м году, когда начались бои за Сталинград, Шолоховых эвакуировали на северо-запад Казахстана, в село Дарьинка. Дедушка умел любую поездку, даже такую тревожную, превратить в захватывающее путешествие. Так он и представил Казахстан детям. Он был в то время военным корреспондентом и навещал семью в Дарьинке. Уже после войны они много раз ездили в те края, на озеро Челкар. Это не Каспий, не Арал, но озеро такое, что берегов не видно. Там охотились на гуся. В 50-х и в начале 60-х ездили с палатками. В палатке дедушку и настигло известие о присуждении ему Нобелевской премии.

Известие о Нобелевской застигло дедушку в палатке

Он рассказывал, что с утра поработал над несколькими страницами, которые трудно давались, к обеду получил известие о премии, а вечером сбил двух гусей. А если бы хронологически было возможно, расстановка приоритетов выглядела бы иначе: поработал, сбил двух гусей, получил Нобелевскую. Это очень в его духе. Когда им с бабушкой стало трудно в полевых условиях, был построен домик, типа дачного, на несколько комнат. На Урале есть такое место, называется Братановский яр, рядом огромное рыбное озеро Бобровое. Там и появился этот домик. В 72-м году он побывал там последний раз. Дедушка охотился и рыбачил с огромным удовольствием. Кроме того, для него это был шанс спокойно поработать, подумать. При его известности сложно было остаться в уединении. У него был очень своеобразный распорядок дня, он вставал в 4 утра, а иногда даже раньше и очень мало спал. Активно работал часов до восьми. Но в Вешенской зачастую и в это время невозможно было работать. В Казахстане он не только охотился, это была еще и возможность побыть одному.

Михаил Александрович старался не расставаться со своей женой Марией Петровной. Они и охотились вместе. Фото: РИА Новости

Охотились с собаками?

Александр Шолохов: Охотились чаще всего на пролете. Это период, когда пролетают гуси. Они останавливаются ненадолго, кормятся и каждую зорю, утром и вечером, перелетают с поля на воду. В это время и охотятся. Когда летит гусь, собака не нужна. Но, безусловно, охотились и с собаками. Специально держали хороших подружейных. После долгих переборов остановились на породе пойнтер. Держали их в Вешенской. Пару раз брали с собой на охоту в Казахстан. Но это, скорее, следует рассматривать как неудачный эксперимент. Взяли и поняли, что там они не нужны. Собак Михаил Александрович воспитывал, как правило, сам. Но советами специалистов пользовался и при выборе, и для обучения.

На всех известных фото 70-80-х годов писатель с одной и той же собакой. Она охотничья?

Александр Шолохов: Нет, это дворняжка. Ее звали Дамка. Что-то у нее было от лайки, что-то от колли, но тем не менее дворовая. Она приблудилась в Москве к моей тетушке и некоторое время у нее жила. В один из приездов дедушки в Москву она решила ему эту собаку показать. Просто показать. У дедушки тогда была квартира в Сивцевом Вражке. Зашли в квартиру, собака залезла под стол, села рядом с дедушкой и отказалась куда-то уходить. Пришлось забрать ее в Вешенскую. До последнего дня Дамка была рядом с ним. Увести ее от Михаила Александровича было невозможно. Пару раз обманом нам это удавалось, и мы брали ее на охоту. Это когда он по состоянию здоровья уже не мог активно ходить по полям. Охотницей не была воспитана, но получала кусочек своего собачьего счастья. А из последних охотничьих собак у нас был пойнтер по кличке Стоп, очень крупный и активный. В отличие от пойнтеров, он работал не только по полевой дичи, но и по водоплавающей. Когда перелет, охотились на гуся и утку. И, конечно, классическая охота: куропатка и перепел. А еще раньше были у нас огромные стаи птиц, которые, к сожалению, уже перевелись, стрепет и дрофа. Дедушка никогда не охотился на крупного зверя, за исключением волка. Это особая история. После войны волки так расплодились, что стали опасными не только для домашних животных. Добыть волка было доблестью и обязанностью уважающего себя охотника. Охотились еще на зайца, но, как правило, случайно.

А как писатель первый раз попал за границу?

Александр Шолохов: Горький пригласил его в Италию, в гости. Но на тот момент (в 1930 году) с фашистской Италией дипломатические отношения были прерваны и оформить визу было сложно. Он ждал документы в Берлине. Две недели прожил в Германии и несолоно хлебавши уехал, визу не дали, к Горькому так и не попал. А уже в 1933 году его книги будут жечь в Германии...

На рыбалке в окрестностях станицы Вешенской. Фото: РИА Новости

Была у него страна, куда он хотел возвращаться?

Александр Шолохов: Особая любовь дедушки - Скандинавия. Я его понимаю. Не умею объяснить этого, но Cкандинавские страны и мне очень нравятся: природой, менталитетом людей. Так получилось, что чаще всего он был в Финляндии и в Швеции, но и по всей остальной Скандинавии проехал и даже неоднократно. Он привозил оттуда много сувениров, чаще всего это были прагматичные вещи: инструменты, рыболовецкие снасти, охотничьи принадлежности. И, конечно, подарки для друзей. Светлана Михайловна, его старшая дочь, рассказывала, как в очередной поездке в Великобританию они зашли в магазин, где продавались знаменитые английские свитера из верблюжьей шерсти. Дедушка прикинул, что вещь хорошая, и попросил 20 штук. Ох, ошибся я, даже не 20, а 40! То есть полмагазина. Хозяин сначала оскорбился, начал доказывать, что это английское качество и сэру хватит одного на всю жизнь. Дедушка объяснил, что все свитера для его друзей. Надо отдать должное, хозяин магазина по-английски сдержанно, но красиво ответил (тетушка моя была переводчиком): "Передайте отцу, что он счастливый человек. У него столько друзей!" В этом весь дедушка, он очень широкой души человек был. О деньгах говорил, что они ему ногу жгут.

У него были друзья за рубежом?

Александр Шолохов: Самые теплые впечатления у дедушки остались о Шотландии. Там жил его друг, писатель Чарльз Сноу, по приглашению которого он в Шотландию и ездил. Так же, как и в Финляндию, он ездил туда к Мартти Ларни. Они тоже бывали в Вешенской. Знакомых у него числилось много, но именно эти люди были ему очень близки. Я с друзьями тоже поколесил по свету, и мы сформулировали для себя, что важно не то, куда ты едешь, а кто тебя встречает. Самое незначительное место может оказаться колоссально интересным, а самое значимое - пройти без какого-то акцента.

Большая часть первых поездок дедушки за рубеж была инициирована книгоиздателями. Тогда книгоиздание было на плаву. Это сейчас приходится серьезно обсуждать в Госдуме поддержку не только творческой, но и книгоиздательской деятельности и даже книготорговли. А в те времена книга была другим явлением. Поэтому его приглашали прежде всего издатели. Он часто встречался с коллегами во время этих поездок, но не со всеми потом сложились теплые отношения. А с Ларни и Сноу - на всю жизнь.

Как думаете, почему он не встретился с Хемингуэем?

Александр Шолохов: Да, это странная история. Оба хотели увидеться. Более того, когда Хемингуэй был в Москве, их буквально разводили. Не знаю почему и не хочу фантазировать. Но выглядело это действительно странно: вот сейчас Хемингуэя везут на встречу с Шолоховым, приезжают и выясняется, что он уже уехал. Им и в США не дали увидеться. А я уверен, что это было бы очень интересно. Они похожи. Я не о внешнем сходстве или жизненном пути, он у них складывался по-разному. Но по духу! Я даже долго занимался тем, чтобы совместно с музеем Хемингуэя на Кубе сделать выставку. У меня есть и название "Невстретившиеся друзья". Но и эта история почему-то буксует.

В Японии побывать даже сейчас для многих, как слетать на Марс, а тогда тем более. Он и сувенир оттуда привез необычный. Почему японцы подарили ему куклу бога счастья?

Александр Шолохов: Японцы встречали его так, как это умеют на Востоке и в Японии особенно. В этой поездке с дедушкой была не только супруга, но и все дети. Каждому подарили по кукле с особым умыслом. В Японии куклы - чаще всего персонажи театра Кабуки. Их делают индивидуально очень известные художники по установленным канонам. Шолохову действительно подарили бога счастья. Думаю, потому что он производил такое впечатление на большинство нормальных людей: жизнерадостный, не теряющий присутствия духа в любой ситуации. А из Франции он привез один из самых значимых символов - сигареты "Голуаз", которые курил до последнего дня. До Франции дедушка курил "Беломор". Он был очень запасливым, и уж что-что, а табак у него всегда был. Это единственное, чем он не делился и не угощал. Деньги - пожалуйста, а табачок - извините. Поэтому всегда возил с собой курево в достаточном количестве. А в этот раз даже у него закончилось. Мой папа с помощью посольских работников подыскал что-то похожее по крепости на "Беломор". Это и были сигареты марки "Голуаз". Дедушка тут же купил их целый ящик. Если до той поездки он всегда был с "Беломором" в руке, то после - с мундштуком, в котором "Голуаз". Большая поездка случилась и по Италии. Я недавно был там у коллег, и меня спросили, посещал ли я Италию раньше. Неоднократно, а первый раз в 61-м году. Родился-то я в 62-м. Получается, в Италии я побывал еще, так сказать, в проекте своих родителей, когда они были там вместе с дедушкой.

А были несбывшиеся путешествия?

Александр Шолохов: Да, он много читал про Уссурийский край и Африку, мечтал туда поехать. Готовился, изучал климат, думал о том, что понадобится там на охоте. Но не срослось.

Сейчас из-за вируса можно поехать далеко не в любую страну...

Александр Шолохов: Музеи-заповедники в нашей стране закрывались лишь на один месяц в прошлом году, когда ситуация была совсем непонятной. В Вешенской посетителей даже больше, чем в обычные годы. Прошлое лето ознаменовалось огромным наплывом туристов, и сейчас на майские праздники раскуплены все гостиницы. Таких мест в России немало. Поэтому повода для грусти нет.

Был случай

Третий - Достоевский?

В путешествиях вам помогала когда-нибудь известность семьи Шолохова?

Александр Шолохов: В Мексике есть интересная достопримечательность - Тихоокеанская железная дорога, построенная в конце XVIII века. Рельсы идут с западного побережья океана через огромную горную систему в город Чиуауа. Эта узкоколейка как раз из ковбойских фильмов, где нехорошие индейцы мешают строить железную дорогу хорошим ковбоям. Мы с Владимиром Ильичом Толстым проезжали на этом поезде. Во время одной из остановок поселились в маленьком индейском городке в две улицы. Не хотелось бы говорить "Богом забытое место", но оно примерно таким и было. Пошли оформляться в пансиончик, где за бюро стоял молодой индеец лет двадцати пяти. У нас уже был опыт, мы знали, что иностранцев ставят в тупик русские фамилии. Поэтому сразу достали паспорта, мол, мы русские, тебе будет трудно на слух. А он явно от скуки решил все-таки попробовать. Владимир Ильич говорит: "Толстой". Парень вскидывает удивленный взгляд: "Толстой? Анна Каренина? Война и мир?" И безошибочно записывает фамилию. Владимир Ильич подмигивает мне: "Теперь ты!" Я говорю: "Шолохов". Парень удивлен еще больше: "Тихий Дон"? Нобелевская премия? Что же тут сложного!" Уверенно записывает фамилию и спрашивает: "А следующий у вас кто, Достоевский?" Этот мальчишка в немыслимых далях смог назвать трех русских писателей. У нас самая великая литература в мире, я это без сомнений говорю, но сомневаюсь, что наш молодой человек вспомнит хотя бы одного мексиканского писателя. Да что там мексиканского, даже своих, пожалуй, не назовет.

Вряд ли наш молодой человек вспомнит хотя бы одного мексиканского писателя