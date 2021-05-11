Во Франции ужесточат наказание за преступления против полицейских

Премьер-министр Франции Жан Кастекс после убийства полицейского в Авиньоне на прошлой неделе принял представителей полицейских профсоюзов в своей официальной резиденции в Матиньонском дворце. Во время этой встречи он сообщил им об ужесточении наказания для лиц, напавших на сотрудников полиции или жандармов.

Премьер-министр уточнил, что наказание за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличено до тридцати лет строгого режима. Также будут строго ограничены возможности сокращения срока наказания и выхода по условно-досрочному освобождения для таких осужденных. Премьер-министр также подтвердил создание наблюдательного центра уголовного реагирования с первого июля. Он будет сосредоточен "в основном на преступлениях, совершенных против сил внутренней безопасности. Каждая прокуратура во Франции должна будет назначить референта уголовного реагирования, ответственного за рассмотрение случаев, когда нападение касается сотрудника полиции или жандарма.

Со своей стороны Оливье Варле, генеральный секретарь профсоюза полиции UNSA, приветствовал "осведомленность правительства" в этих вопросах и стремление руководства страны предпринять более жесткие меры реагирования на нападения со стороны агрессивно настроенных элементов. Фабьен Ванхемелрик, генеральный секретарь профсоюза Alliance Police Nationale, уточнил, что эти предложения должны быть конкретизированы к 27 мая, уточняет AFP.