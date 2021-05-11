В своем "Твиттере" Жан Кастекс написал: "Чтобы лучше защищать тех, кто защищает нас всех, я взял на себя конкретные обязательства". Надо полагать, что многие детали договоренностей властей с ажанами будут закреплены законодательно, но уже сейчас наказание за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, "увеличат до 30 лет тюремного заключения". Причем в отличие от существующего до сих пор порядка этой категории осужденных до предела ограничат возможность сокращения тюремного срока по условно-досрочному освобождению.

Все противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка отныне выделят в отдельную категорию, и они, как подчеркнул премьер, станут "пресекаться с особой жесткостью". В этой связи министр юстиции получит поручение направить во все прокуратуры на местах циркуляр с требованием рассматривать подобные дела в кратчайшие сроки и с повышенной строгостью. Также к 1 июлю планируется создать структуру, которая будет следить, как реализуются подобные судебные решения.