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11.05.2021 17:20
Рубрика: Власть

Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию

Текст: Татьяна Замахина

Немецкий депутат, который привился в Москве российской вакциной от коронавируса "Спутник V", был не первым - за вакцинами приезжают с прошлого года. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне о прививке российской вакциной сообщил депутат Бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм. Он пояснил, что чувствует себя отлично.

"Не секрет, что это не первый такой депутат, - рассказал Володин. - С прошлого года приезжают из разных стран и делают".

По его словам, среди сделавших прививки в России есть в том числе и некоторые депутаты Бундестага.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Председатель ГД также высказался на тему политической подоплеки отказа ряда стран от российской вакцины.

"Вопрос "Спутника" - вопрос большой политики и больших денег, - заявил он. - США пытаются навязывать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Не только нашу, но и, например, китайскую".

По его словам, Вашингтон "ставит блоки" в ответ на научные разработки нашей страны. "Сейчас все стало понятно - кому война, кому мать родна", - добавил Володин.

Власть Работа власти Внешняя политика Вакцинация от коронавируса

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