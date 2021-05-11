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11.05.2021 20:00
Рубрика: Общество

То взлет, то падение

Мир все еще находится в острой фазе пандемии
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Страны должны делать все возможное, чтобы минимизировать риск распространения COVID-19 - коронавирус в ближайшее время никуда не уйдет, уверена представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

В России сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, но расслабляться рано. "В этой пандемии мы видели много примеров, когда люди чувствовали себя в безопасности, комбинация мер не соблюдалась, что способствовало или приводило к повторному увеличению числа случаев заболевания. Учитывая этот опыт, важно напомнить, что социальная дистанция, правильное ношение маски, особенно в замкнутых пространствах (маска должна закрывать нос и рот); вентиляция закрытых помещений и соблюдение гигиены рук необходимы даже в то время, когда охват вакцинацией возрастет до уровня, препятствующего передаче вируса. Вакцинация уязвимых групп населения имеет решающее значение для спасения жизней и снижения смертности, а общий охват вакцинацией имеет решающее значение для прекращения передачи, снижения вероятности мутации вируса (чем больше новых случаев, тем больше вероятность мутаций)", - подчеркнула доктор Вуйнович "РГ".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Она отметила, что сложно дать четкий прогноз того, как вирус поведет себя летом и осенью. "В глобальном срезе мы все еще находимся в острой фазе этой пандемии, и траектория, которую мы наблюдаем во многих странах, вызывает невероятное беспокойство, поскольку уже более двух месяцев подряд растет заболеваемость во всем мире. В Европейском регионе мы сохраняем осторожный оптимизм, но мы знаем, что конец этой пандемии зависит от нас. Общества и страны должны открываться поэтапно, когда есть контроль над вирусом", - считает эксперт.

А заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Наталья Пшеничная, уточнила, что коронавирусная инфекция скорее всего станет сезонной, с характерными подъемами в осенне-весенний период, особенно при неустойчивой влажной погоде. "Поэтому так важно сформировать коллективный иммунитет, который сможет защитить от серьезных всплесков заболеваемости", - добавила эксперт.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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