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Вышел трейлер экзистенциального фантастического сериала Solos

Новости
    11.05.2021, 16:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел трейлер фантастического сериала-антологии Solos. Ролик размещен на YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video.

Каст - звездный: Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Морган Фримен, Хелен Миррен, Энтони Маки и Узо Адуба.

В шоу - семь уникальных историй-путешествий, в которые отправятся герои сериала с целью понять, что значит быть человеком.

Режиссеры - Дэвид Вейл (дебютирующий здесь как постановщик сценарист "Охотников" и "Сумеречной зоны"), важная R'n'B-клипмейкер Мелина Матсукас и номинантка "Золотой малины" Сэм Тейлор-Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого").

Премьера - 21 мая.

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