Владелец, бросивший собаку в закрытом автомобиле, будет оштрафован на 3 тысячи рублей. Поплатиться рублем придется и владельцам приютов, где животным не оказывают должного внимания. Наконец, введут штрафы для тех, кто эксплуатирует без необходимой лицензии животных в цирках, зоопарках и океанариумах.

Просто оставить свою собаку на улице и безнаказанно уйти вскоре не полу- чится. В КоАП появится отдельная статья для таких бездушных хозяев. Фото: Мария Разумова

Целая серия поправок в Кодекс об административных правонарушениях отправлена во вторник на отзыв в правительство РФ. Законопроект подготовлен совместно двумя комитетами Госдумы - по экологии и охране окружающей среды, а также по госстроительству и законодательству.

Председатель последнего Павел Крашенинников напомнил в беседе с "РГ", что Законом "Об ответственном обращении с животными..." были установлены требования в области защиты животных, однако административная ответственность за нарушение положений этого закона до сих пор не установлена. В связи с этим законопроект предусматривает систему штрафов за плохое обращение с питомцами. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе за оставление их без владельца, проектом предлагается ввести штраф для граждан в размере до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц - по тому же составу КоАП штраф предусмотрен в размере до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч рублей.

Предлагается ввести в КоАП новые статьи: 8.51 "Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию". По ней будут наказывать за содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 200 тысяч рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных", - отметил Павел Крашенинников.