Ассоциация юристов России специально для "РГ" провела юридический ликбез для дачников. Если кратко: колодец на участке должен иметь сертификат, сорняки должны быть прополоты, а при разведении костров необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Иначе штрафы могут составить до миллиона рублей. Подробности рассказала член АЮР Мария Спиридонова.

Прежде чем разводить костер, надо убедиться, что в регионе не действует особый противопожарный режим. Фото: iStock

1 За мангал слишком близко к дому - штраф от 2 до 3 тысяч рублей

Соблюдение правил пожарной безопасности является одним из основополагающих принципов отдыха на даче, да и вообще на природе с начала поры пикников в майские праздники. Так, при приготовлении шашлыков на открытом огне разводить костер можно на расстоянии не менее 50 метров от дома. Если размеры участка не позволяют развести костер, то при приготовлении пищи можно использовать мангал либо барбекю, установив его не менее чем в пяти метрах от дома. При этом должно оставаться не менее двух метров от легковоспламеняющихся предметов (поленницы, сухой травы), нависающих ветвей деревьев, забора, беседки и любых других нежилых построек, находящихся на участке.

Кроме того, на земельном участке запрещается оставлять открытый огонь без присмотра, сжигать сухую траву, мусор, (за исключением мест, специально оборудованных на участке с учетом всех норм пожарной безопасности).

В случае невыполнения данных правил на виновника может быть наложен административный штраф по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.

2 За костер в период особого противопожарного режима - от 2 до 4 тысяч рублей

В любом случае, прежде чем разводить на дачном земельном участке открытый огонь, дачнику нужно сначала убедиться, что в его районе органами власти не введен особый противопожарный режим, так как в этом случае розжиг огня на открытом воздухе запрещен. Нарушитель может быть наказан по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан по ней составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

3 Наличие сорняков и мусора - штраф от 20 до 50 тысяч рублей

Невыполнение дачником обязанностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению, является нарушением. Поэтому, прежде чем устраивать пикник на земельном участке, дачнику надлежит перво-наперво привести земельный участок в надлежащее состояние.

Для начала убрать с его территории весь накопившийся за зиму мусор, а также не забыть покосить участок, если он порос высокими сорняками и бурьяном. За невыполнение этой обязанности собственник земельного участка может быть наказан по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ. Штрафа для граждан составляет от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4 Зарыть в землю мусор после пикника - штраф от 1 до 2 тысяч рублей

За несанкционированный сброс и хранение мусора на земельном участке также предусмотрено административное наказание. Поэтому если уже после проведенного грандиозного пикника на дачном участке участники пиршества решат оставить либо зарыть (так сказать, "произвести погребение") оставшийся после себя мусор в виде обглоданных косточек, ребрышек либо крылышек, пустой тары и т.п., они могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. По ней штраф для граждан составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей.

5 Колодцы должны быть установлены легально

Освежить больную голову и промочить пересохшее горло на земельном участке разрешается только из колодца, расположенного над скважиной, имеющей соответствующий сертификат.

Если на земельном участке расположена несанкционированно вырытая скважина под колодец в отсутствие полученной соответствующей разрешительной документации, то собственник земельного участка может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, согласно которой пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет наложение штрафа на граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

6 Туалет необходимо устанавливать правильно

Туалет на земельном участке должен быть расположен исключительно по строительным нормам и правилам, в частности, отходы жизнедеятельности не должны попадать в плодородную почву и подземные воды. Расстояние от туалета до других построек должно быть не меньше 12 метров, до забора - не менее 2 метров. Проигнорировавший эти требования дачник рискует быть привлеченным к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по ст. 8.2 КоАП РФ; за порчу земель - по ст. 8.6 КоАП РФ; за несоблюдение правил использования участков, расположенных в пределах водоохранных зон, - по ст. 8.12 КоАП РФ.

Кстати

Собирать грибы и ягоды можно свободно

Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или березового сока в России нет, ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе, напоминает минприроды. По данным ведомства, публикации, в которых утверждается обратное, не соответствуют действительности.

При этом в ряде регионов действуют свои особые правила, уточнили в министерстве, и их соблюдать надо, "но это единичные случаи, и они не действуют для всей России". Например, в Тверской области действует ограничение по минимальным размерам шляпок собранных грибов - совсем "малышей" срезать запрещено региональным законом.

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов, - резюмировали в минприроды. - Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!"

Для предпринимателей, которые заготавливают в лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикорастущие растения, существуют свои отдельные правила. Но применять их к отдельному гражданину никто не вправе, подчеркнули в министерстве.

Алексей Дуэль

Особое мнение

Дрон над дачей сбить нельзя

Иногда отдых может испортить назойливый дрон, летающий над участком. Как бороться с летающей проблемой, рассказал Николай Карсунцев, член Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России.

"Начну, пожалуй, со следующего: управление квадрокоптером, не поставленным на государственный учет, и без разрешения на использование воздушного пространства представляет собой противоправные действия", - подчеркнул он.

У многих людей, уставших от таких незваных гостей, возникает желание начать охоту, отстреливая дроны. Однако это тоже является нарушением закона.

"Стоит осознать, что большинство дронов не имеет собственной памяти, картинка передается владельцу. Выстрел в квадрокоптер - все равно что выстрел себе в колено", - говорит он.

Такая "охота" будет чревата "охотнику" в лучшем случае статьей 20.13 КоАП РФ, а в худшем случае - 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Не стоит забывать о статье 1069 ГК, по которой владелец дрона успешно взыщет вред, причиненный его имуществу", - пояснил Николай Карсунцев.

К тому же может оказаться, что дрон состоит на государственной службе: в Росреестре подтвердили, что с помощью беспилотных летательных аппаратов проводят мониторинг, то есть в буквальном смысле с неба следят за тем, не нарушается ли владельцами участков земельное законодательство.

Если же есть подозрение, что дрон не государственный, а частный и нелегальный, то можно обратиться в полицию.

"Рекомендую фиксировать полет дрона на видеокамеру, а также вызвать полицию. Если у владельца дрона отсутствует разрешение (за исключением случаев п. 52 (1) или регистрация на беспилотнике, тогда он подлежит административной ответственности, - говорит юрист. - Если же вы являетесь основным объектом съемки, т.е. занимаете большую часть кадра видеозаписи, то можно полагать, что владелец дрона собирает сведения о вашей частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, за что предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 137 УК РФ".