За сутки в России подтверждено 8115 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2628

2 Санкт-Петербург 717

3 Московская область 657

4 Ростовская область 205

5 Воронежская область 132

6 Нижегородская область 124

7 Иркутская область 116

8 Саратовская область 116

9 Республика Саха (Якутия) 112

10 Красноярский край 106

11 Республика Крым 102

12 Челябинская область 98

13 Пермский край 96

14 Самарская область 96

15 Волгоградская область 93

16 Свердловская область 93

17 Республика Башкортостан 91

18 Краснодарский край 91

19 Ленинградская область 78

20 Ярославская область 77

21 Пензенская область 76

22 Ульяновская область 75

23 Тверская область 70

24 Новосибирская область 69

25 Курская область 65

26 Белгородская область 65

27 Брянская область 63

28 Кировская область 62

29 Кемеровская область 61

30 Ивановская область 60

31 Калининградская область 60

32 Липецкая область 60

33 Алтайский край 60

34 Калужская область 56

35 Псковская область 52

36 Архангельская область 52

37 Оренбургская область 52

38 Республика Дагестан 52

39 Орловская область 51

40 Владимирская область 50

41 Омская область 50

42 Республика Чувашия 49

43 Тульская область 49

44 Тюменская область 46

45 Рязанская область 44

46 Ставропольский край 44

47 Астраханская область 43

48 Ханты-Мансийский автономный округ 43

49 Смоленская область 42

50 Удмуртская Республика 42

51 Тамбовская область 37

52 Вологодская область 37

53 Республика Карелия 35

54 Республика Татарстан 35

55 Новгородская область 34

56 Курганская область 32

57 Республика Мордовия 28

58 Костромская область 27

59 Забайкальский край 27

60 Республика Бурятия 25

61 Томская область 25

62 Севастополь 24

63 Хабаровский край 24

64 Республика Коми 23

65 Мурманская область 22

66 Приморский край 21

67 Кабардино-Балкарская Республика 20

68 Республика Хакасия 18

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16

70 Республика Калмыкия 15

71 Республика Марий Эл 14

72 Амурская область 14

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Республика Ингушетия 12

75 Республика Северная Осетия-Алания 10

76 Чеченская Республика 9

77 Камчатский край 8

78 Республика Адыгея 8

79 Республика Тыва 5

80 Республика Алтай 3

81 Магаданская область 2

82 Сахалинская область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 896 842 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Сахалинская область 0,004%

3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02% За последние сутки подтверждено 329 смертей: Москва 61

Санкт-Петербург 35

Самарская область 15

Нижегородская область 14

Пермский край 13

Краснодарский край 12

Московская область 9

Свердловская область 9

Ленинградская область 8

Красноярский край 8

Волгоградская область 7

Ульяновская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Воронежская область 6

Тульская область 6

Пензенская область 6

Саратовская область 6

Орловская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Алтайский край 5

Вологодская область 4

Республика Крым 4

Ростовская область 4

Республика Татарстан 4

Новосибирская область 4

Курская область 3

Липецкая область 3

Тверская область 3

Республика Коми 3

Белгородская область 2

Костромская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Калининградская область 2

Республика Адыгея 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Республика Чувашия 2

Оренбургская область 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кемеровская область 1

Камчатский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 113 976 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7009 человек: Москва 2051

Санкт-Петербург 809

Московская область 502

Ростовская область 189

Псковская область 183

Краснодарский край 135

Воронежская область 131

Иркутская область 124

Саратовская область 119

Свердловская область 101

Красноярский край 101

Челябинская область 99

Нижегородская область 97

Республика Башкортостан 96

Самарская область 93

Пензенская область 87

Курская область 82

Архангельская область 82

Ульяновская область 78

Калининградская область 73

Ленинградская область 71

Ярославская область 70

Волгоградская область 67

Новгородская область 64

Оренбургская область 62

Кировская область 60

Кемеровская область 59

Брянская область 58

Калужская область 55

Омская область 54

Ивановская область 53

Орловская область 53

Алтайский край 52

Удмуртская Республика 50

Тюменская область 49

Владимирская область 48

Тульская область 47

Республика Карелия 45

Республика Дагестан 44

Пермский край 44

Республика Чувашия 42

Рязанская область 41

Смоленская область 38

Курганская область 36

Белгородская область 35

Липецкая область 32

Ханты-Мансийский автономный округ 32

Севастополь 27

Астраханская область 25

Хабаровский край 25

Вологодская область 24

Ставропольский край 24

Кабардино-Балкарская Республика 22

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Республика Коми 20

Амурская область 20

Республика Калмыкия 18

Республика Мордовия 18

Республика Крым 17

Республика Марий Эл 17

Тамбовская область 15

Тверская область 15

Новосибирская область 14

Чеченская Республика 13

Забайкальский край 11

Камчатский край 11

Сахалинская область 10

Республика Адыгея 9

Республика Северная Осетия - Алания 7

Республика Тыва 7

Томская область 6

Республика Саха (Якутия) 5

Костромская область 3

Республика Татарстан 3

Республика Бурятия 3

Республика Хакасия 2

Магаданская область 2

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 509 915.