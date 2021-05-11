За сутки в России подтверждено 8115 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2628
- 2 Санкт-Петербург 717
- 3 Московская область 657
- 4 Ростовская область 205
- 5 Воронежская область 132
- 6 Нижегородская область 124
- 7 Иркутская область 116
- 8 Саратовская область 116
- 9 Республика Саха (Якутия) 112
- 10 Красноярский край 106
- 11 Республика Крым 102
- 12 Челябинская область 98
- 13 Пермский край 96
- 14 Самарская область 96
- 15 Волгоградская область 93
- 16 Свердловская область 93
- 17 Республика Башкортостан 91
- 18 Краснодарский край 91
- 19 Ленинградская область 78
- 20 Ярославская область 77
- 21 Пензенская область 76
- 22 Ульяновская область 75
- 23 Тверская область 70
- 24 Новосибирская область 69
- 25 Курская область 65
- 26 Белгородская область 65
- 27 Брянская область 63
- 28 Кировская область 62
- 29 Кемеровская область 61
- 30 Ивановская область 60
- 31 Калининградская область 60
- 32 Липецкая область 60
- 33 Алтайский край 60
- 34 Калужская область 56
- 35 Псковская область 52
- 36 Архангельская область 52
- 37 Оренбургская область 52
- 38 Республика Дагестан 52
- 39 Орловская область 51
- 40 Владимирская область 50
- 41 Омская область 50
- 42 Республика Чувашия 49
- 43 Тульская область 49
- 44 Тюменская область 46
- 45 Рязанская область 44
- 46 Ставропольский край 44
- 47 Астраханская область 43
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 43
- 49 Смоленская область 42
- 50 Удмуртская Республика 42
- 51 Тамбовская область 37
- 52 Вологодская область 37
- 53 Республика Карелия 35
- 54 Республика Татарстан 35
- 55 Новгородская область 34
- 56 Курганская область 32
- 57 Республика Мордовия 28
- 58 Костромская область 27
- 59 Забайкальский край 27
- 60 Республика Бурятия 25
- 61 Томская область 25
- 62 Севастополь 24
- 63 Хабаровский край 24
- 64 Республика Коми 23
- 65 Мурманская область 22
- 66 Приморский край 21
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 20
- 68 Республика Хакасия 18
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- 70 Республика Калмыкия 15
- 71 Республика Марий Эл 14
- 72 Амурская область 14
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Республика Ингушетия 12
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 76 Чеченская Республика 9
- 77 Камчатский край 8
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Республика Тыва 5
- 80 Республика Алтай 3
- 81 Магаданская область 2
- 82 Сахалинская область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 896 842 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Сахалинская область 0,004%
- 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 329 смертей:
- Москва 61
- Санкт-Петербург 35
- Самарская область 15
- Нижегородская область 14
- Пермский край 13
- Краснодарский край 12
- Московская область 9
- Свердловская область 9
- Ленинградская область 8
- Красноярский край 8
- Волгоградская область 7
- Ульяновская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Воронежская область 6
- Тульская область 6
- Пензенская область 6
- Саратовская область 6
- Орловская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Алтайский край 5
- Вологодская область 4
- Республика Крым 4
- Ростовская область 4
- Республика Татарстан 4
- Новосибирская область 4
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Тверская область 3
- Республика Коми 3
- Белгородская область 2
- Костромская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Калининградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Чувашия 2
- Оренбургская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кемеровская область 1
- Камчатский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 113 976 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7009 человек:
- Москва 2051
- Санкт-Петербург 809
- Московская область 502
- Ростовская область 189
- Псковская область 183
- Краснодарский край 135
- Воронежская область 131
- Иркутская область 124
- Саратовская область 119
- Свердловская область 101
- Красноярский край 101
- Челябинская область 99
- Нижегородская область 97
- Республика Башкортостан 96
- Самарская область 93
- Пензенская область 87
- Курская область 82
- Архангельская область 82
- Ульяновская область 78
- Калининградская область 73
- Ленинградская область 71
- Ярославская область 70
- Волгоградская область 67
- Новгородская область 64
- Оренбургская область 62
- Кировская область 60
- Кемеровская область 59
- Брянская область 58
- Калужская область 55
- Омская область 54
- Ивановская область 53
- Орловская область 53
- Алтайский край 52
- Удмуртская Республика 50
- Тюменская область 49
- Владимирская область 48
- Тульская область 47
- Республика Карелия 45
- Республика Дагестан 44
- Пермский край 44
- Республика Чувашия 42
- Рязанская область 41
- Смоленская область 38
- Курганская область 36
- Белгородская область 35
- Липецкая область 32
- Ханты-Мансийский автономный округ 32
- Севастополь 27
- Астраханская область 25
- Хабаровский край 25
- Вологодская область 24
- Ставропольский край 24
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Республика Коми 20
- Амурская область 20
- Республика Калмыкия 18
- Республика Мордовия 18
- Республика Крым 17
- Республика Марий Эл 17
- Тамбовская область 15
- Тверская область 15
- Новосибирская область 14
- Чеченская Республика 13
- Забайкальский край 11
- Камчатский край 11
- Сахалинская область 10
- Республика Адыгея 9
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Тыва 7
- Томская область 6
- Республика Саха (Якутия) 5
- Костромская область 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Бурятия 3
- Республика Хакасия 2
- Магаданская область 2
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 509 915.