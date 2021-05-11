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11.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8115 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8115 случаев COVID-19 в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2628
  • 2 Санкт-Петербург 717
  • 3 Московская область 657
  • 4 Ростовская область 205
  • 5 Воронежская область 132
  • 6 Нижегородская область 124
  • 7 Иркутская область 116
  • 8 Саратовская область 116
  • 9 Республика Саха (Якутия) 112
  • 10 Красноярский край 106
  • 11 Республика Крым 102
  • 12 Челябинская область 98
  • 13 Пермский край 96
  • 14 Самарская область 96
  • 15 Волгоградская область 93
  • 16 Свердловская область 93
  • 17 Республика Башкортостан 91
  • 18 Краснодарский край 91
  • 19 Ленинградская область 78
  • 20 Ярославская область 77
  • 21 Пензенская область 76
  • 22 Ульяновская область 75
  • 23 Тверская область 70
  • 24 Новосибирская область 69
  • 25 Курская область 65
  • 26 Белгородская область 65
  • 27 Брянская область 63
  • 28 Кировская область 62
  • 29 Кемеровская область 61
  • 30 Ивановская область 60
  • 31 Калининградская область 60
  • 32 Липецкая область 60
  • 33 Алтайский край 60
  • 34 Калужская область 56
  • 35 Псковская область 52
  • 36 Архангельская область 52
  • 37 Оренбургская область 52
  • 38 Республика Дагестан 52
  • 39 Орловская область 51
  • 40 Владимирская область 50
  • 41 Омская область 50
  • 42 Республика Чувашия 49
  • 43 Тульская область 49
  • 44 Тюменская область 46
  • 45 Рязанская область 44
  • 46 Ставропольский край 44
  • 47 Астраханская область 43
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 43
  • 49 Смоленская область 42
  • 50 Удмуртская Республика 42
  • 51 Тамбовская область 37
  • 52 Вологодская область 37
  • 53 Республика Карелия 35
  • 54 Республика Татарстан 35
  • 55 Новгородская область 34
  • 56 Курганская область 32
  • 57 Республика Мордовия 28
  • 58 Костромская область 27
  • 59 Забайкальский край 27
  • 60 Республика Бурятия 25
  • 61 Томская область 25
  • 62 Севастополь 24
  • 63 Хабаровский край 24
  • 64 Республика Коми 23
  • 65 Мурманская область 22
  • 66 Приморский край 21
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 68 Республика Хакасия 18
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  • 70 Республика Калмыкия 15
  • 71 Республика Марий Эл 14
  • 72 Амурская область 14
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Республика Ингушетия 12
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 76 Чеченская Республика 9
  • 77 Камчатский край 8
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Республика Тыва 5
  • 80 Республика Алтай 3
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Сахалинская область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 896 842 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Сахалинская область 0,004%
  • 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 329 смертей:
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 35
  • Самарская область 15
  • Нижегородская область 14
  • Пермский край 13
  • Краснодарский край 12
  • Московская область 9
  • Свердловская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Красноярский край 8
  • Волгоградская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Воронежская область 6
  • Тульская область 6
  • Пензенская область 6
  • Саратовская область 6
  • Орловская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Алтайский край 5
  • Вологодская область 4
  • Республика Крым 4
  • Ростовская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Новосибирская область 4
  • Курская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Коми 3
  • Белгородская область 2
  • Костромская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Оренбургская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кемеровская область 1
  • Камчатский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 113 976 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7009 человек:
  • Москва 2051
  • Санкт-Петербург 809
  • Московская область 502
  • Ростовская область 189
  • Псковская область 183
  • Краснодарский край 135
  • Воронежская область 131
  • Иркутская область 124
  • Саратовская область 119
  • Свердловская область 101
  • Красноярский край 101
  • Челябинская область 99
  • Нижегородская область 97
  • Республика Башкортостан 96
  • Самарская область 93
  • Пензенская область 87
  • Курская область 82
  • Архангельская область 82
  • Ульяновская область 78
  • Калининградская область 73
  • Ленинградская область 71
  • Ярославская область 70
  • Волгоградская область 67
  • Новгородская область 64
  • Оренбургская область 62
  • Кировская область 60
  • Кемеровская область 59
  • Брянская область 58
  • Калужская область 55
  • Омская область 54
  • Ивановская область 53
  • Орловская область 53
  • Алтайский край 52
  • Удмуртская Республика 50
  • Тюменская область 49
  • Владимирская область 48
  • Тульская область 47
  • Республика Карелия 45
  • Республика Дагестан 44
  • Пермский край 44
  • Республика Чувашия 42
  • Рязанская область 41
  • Смоленская область 38
  • Курганская область 36
  • Белгородская область 35
  • Липецкая область 32
  • Ханты-Мансийский автономный округ 32
  • Севастополь 27
  • Астраханская область 25
  • Хабаровский край 25
  • Вологодская область 24
  • Ставропольский край 24
  • Кабардино-Балкарская Республика 22
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Республика Коми 20
  • Амурская область 20
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Мордовия 18
  • Республика Крым 17
  • Республика Марий Эл 17
  • Тамбовская область 15
  • Тверская область 15
  • Новосибирская область 14
  • Чеченская Республика 13
  • Забайкальский край 11
  • Камчатский край 11
  • Сахалинская область 10
  • Республика Адыгея 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Республика Тыва 7
  • Томская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Костромская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Республика Хакасия 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 509 915.

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