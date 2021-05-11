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11.05.2021 11:33
Рубрика: Власть

За выброшенных питомцев могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей

Текст: Татьяна Замахина
За оставление домашних животных без присмотра смогут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Такой законопроект подготовлен в Госдуме и отправлен на отзыв в правительство РФ.

Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: iStock
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Как объяснил журналистам Крашенинников, закон об ответственном обращении с животными уже действует, однако административная ответственность за нарушение его положений пока не установлена.

По его словам, подготовленные поправки в КоАП РФ предполагают штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обращения с животными.

Предлагается штрафовать за:

- несоблюдение требований к содержанию животных,

- содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию,

- за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния,

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- несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях,

- использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и т.п. без лицензии,

- несоблюдение требований к обращению с животными, от права собственности на которые владельцы отказались.

Максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 200 тысяч рублей.

Бурматов, в свою очередь, уточнил, что штраф за выброшенных питомцев дойдет до 30 тысяч рублей.

Власть Право Административное право Общество Природа Законодательная власть Госдума

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