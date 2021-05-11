Зачем миру понадобились новые формы денег

Более чем десятилетняя история появления, развития, взлета, падения и нового взлета криптовалют наглядно показала, что миру, похоже, действительно понадобилась новая форма денег - в дополнение к привычным наличным и безналичным. Криптовалютная лихорадка если и не стала прямой причиной, то, по крайней мере, серьезно простимулировала ведущие центробанки поработать над концепцией третьей формы существования национальных валют - цифровой. Что можно делать с цифровыми деньгами, до конца пока понимают явно не все, но простор открывается широкий - от управления потреблением людей до контроля за их поведением.

Рынок криптовалют определенно пережил трансформацию и вступил в глазах финансового мира в стадию если не зрелости, то принятия. Несколько лет назад он определенно стал для неискушенных инвесторов попыткой найти личное финансовое Эльдорадо - это выразилось в настоящей эпидемии домашнего майнинга криптовалют, дефиците игровых видеокарт (их мощности нужны для "добычи" криптовалют) и вкладыванию многими всех свободных денег в биткоин и другие менее популярные криптовалюты. Результат оказался немного предсказуем - основная часть "вкладчиков" потерпела фиаско при прорыве пузыря биткоина, когда его курс рухнул с небывалых (тогда так казалось) 20 000 долларов в несколько раз. После этого на несколько лет из информационного поля исчезли "криптоевангелисты", большинство околофинансовой криптовалютной аналитики и таксисты, либо сами удачно вкладывавшиеся в "биток", либо близко знакомые с новоявленными миллионерами.

Оказалось, что это было только затишье. Вторая волна популярности настигла криптовалюты на волне экономического кризиса из-за пандемии. Точнее, из-за методов лечения этого кризиса, когда Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский ЦБ - а это центробанки, выпускающие мировые резервные валюты - обрушили на финансовые рынки небывалый денежный дождь. Для помощи экономике из-за пандемии (а с перерывами еще с кризиса 2007 года, последствия которого мир на самом деле до конца так и не преодолел) они держат нулевые или отрицательные ставки и проводят количественное смягчение - увеличивают свой баланс и скупают на эти деньги облигации (корпоративный долг). Из-за этого их доходность падает, что стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний и искать другие прибыльные, а следовательно, рисковые проекты. Так на финансовые рынки в 2020-2021 годах пришло несколько триллионов долларов и пока еще не факт, что эта "денежная пушка" в ближайшем будущем перестанет стрелять.

Фактический избыток денег привел не только к инвестированию в реальную экономику, но и к формированию новых пузырей на финансовых рынках, одним из которых оказалась и криптовалюта. В ходе волны лечения кризиса безудержным монетарным стимулированием выяснилось, что курс биткоина на пике может превышать и 60 000 долларов. Сразу же вернулся по всему миру и пресловутый частный инвестор в криптовалюты - в России скорее как еще один из случаев мощнейшего роста интереса большой массы людей к инвестициям из-за низких ставок по вкладам в банках.

В целом рынок криптовалют определенно стал более "зарегулированным", говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. "Во многих странах уже существуют легальные и сравнительно недорогие способы совершать операции купли-продажи криптовалют. Регулируется проведение ICO (первичное размещение криптовалют по аналогии с акциями на бирже. - "РГ") и работа криптовалютных бирж. Крупные иностранные банки начали предлагать различные инструменты для входа в этот рынок - как инвестиционные фонды, так и продукты для наиболее состоятельных инвесторов", - рассказывает эксперт. С другой стороны, напоминает Гранкин, рынок криптовалют остается крайне волатильным. И, это, пожалуй, один из его фундаментальных недостатков с точки зрения инвестора - когда курса может колебаться на десятки процентов в день, прогнозирование прибыли напоминает ставки в казино.

Платежный функционал криптовалют вытеснят цифровые национальные валюты, которые будут выпускать центробанки. Одной из них станет цифровой рубль

По мнению Гранкина, вероятный сценарий развития криптовалют - дальнейшее усиление их регулирования. Это предположение хорошо иллюстрирует недавняя ситуация в Турции, которая на практике столкнулась с последствиями отсутствия регулирования биржевой деятельности на крынке криптовалют - сразу две криптовалютные биржи в стране внезапно прекратили работу, оставив всех вложившихся ни с чем, а владельцев бирж - с деньгами клиентов. На этом фоне правительство страны занялось разработкой регулирования и созданием инфраструктуры для торговли криптовалютой, аналогичной уже существующей биржевой инфраструктуре на финансовых рынках, указывает Гранкин. Пока же турецкий регулятор запретил оплату товаров и услуг криптовалютами.

В России полноценное регулирование криптовалют началось с этого года: официально они попали в легальное поле, но о полноценном их признании государством говорить не приходится, да и вряд ли вообще придется в будущем. Так, закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег - не признает их средством платежа. Второй важный аспект регулирования - криптовалюта классифицируется законом как "имущество" со всеми вытекающими из этого возможностями (можно владеть, покупать и продавать, обменивать). А следовательно, платить налоги и декларировать.

Свое отношение к криптовалюте российские финансовые власти высказывали не раз. Как подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина, вложения в криптовалюты крайне рискованны. "Цена биткоина даже не влияет на его сущность, на наш взгляд ,это не валюта", - говорила она. Кроме того, криптовалюта может активно использоваться для "разного рода сомнительных операций", добавляла глава Банка России.

Поэтому в дальнейшем криптовалюты и в России, и в целом в мире останутся инструментом для финансовых спекуляций, а их использование для платежей будет связано с особыми случаями (например, для анонимности при нелегальных операциях), полагает Гранкин. "Также криптовалюты могут и дальше использоваться как инструмент обхода ограничений некоторых государств на движение капитала - так, например, биткоин позволяет гражданам Китая обходить лимиты на покупку и переводы средств в иностранной валюте", - отмечает аналитик.

Платежный же функционал криптовалют будет постепенно вытесняться цифровыми валютами - большое количество мировых центробанков (включая Банк России и его цифровой рубль) работают над их концепциями или уже начинают тестирования. Возможно, к такой активной работе центробанки подтолкнуло бурное развитие криптовалют, которое показало, что в современном мире существует потребность в других форматах денег, дополнительно к наличным и безналичным, допускает Гранкин.

По результатам опроса центробанков мира, который проводил Банк международных расчетов, основная мотивация для работы над цифровыми валютами (они же CBDC, Central Bank Digital Currency) - повышение эффективности расчетов. Так, страны Северной Европы за последние десять лет столкнулись со значительным снижением использования наличных - например, в Норвегии с их помощью производится только 4% расчетных операций. Цифровые валюты ЦБ могут в таких случаях дать людям доступ к деньгам центробанка и связанной с ними надежности и дешевизне расчетов.

"Возможно, у некоторых участников процесса могут быть иные стимулы. Сейчас много обсуждается цифровой юань и его возможная роль своеобразного "инструмента контроля" граждан. Конечно, не исключено, что правительство Китая получит полный доступ к информации о розничных платежах, да еще и в режиме реального времени. Можно предположить, что это открывает целый пласт новых возможностей, особенно в связке с системой социального рейтинга, которая развивается в Китае. Впрочем, поскольку цифровой юань пока даже не выпущен в широкое обращение, а находится в стадии ограниченного тестирования, это пока лишь предположения", - рассказывает Гранкин.

Еще одним реальным применением цифровых валют может быть их использование как инструментов монетарной политики. Уже неоднократно при обсуждении цифровых валют встречались идеи использовать CBDC для прямого кредитования центробанком домохозяйств и компаний, обсуждались идеи начислять плату на остатки по счетам в CBDC. Недавно в том же Китае появились сообщения о том, что цифровой юань, возможно, будет иметь ограниченный срок обращения. Так ЦБ может стимулировать потребительские расходы при необходимости.

Впрочем, пока ни одно из этих предложений не нашло широкой поддержки у мировых центробанков. Они в своих концепциях цифровых валют обычно прямо говорят о том, что эти инструменты будут иметь лишь платежную функцию, напоминает Гранкин.

Примерно об этом же говорили и в Банке России, представляя концепцию цифрового рубля - так, уже объявлено, что по нему не будут начисляться банковские проценты. По плану регулятора, тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году, а после он выйдет в обращение. У граждан, компаний и госорганов появится возможность менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на свои электронные кошельки (наличные и безналичные никуда не денутся и продолжат развиваться).

Цифровой рубль - это токен, уникальный код (это роднит его с криптовалютой в технологическом плане). Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через приложения банков, через них же клиенты будут проводить операции. Сами кошельки разместятся прямо в платежной системе Банка России. У каждого человека будет один кошелек, но доступ к нему будет возможен сразу из нескольких банков. Онлайн-операции ничем не будут отличаться от операций с безналичными, их можно будет проводить и без интернета.

Ценность цифрового рубля, как и других цифровых валют центробанков, будет заключаться в наборе характеристик, которые одновременно присущи наличным и безналичным, говорит Гранкин. "Одной из интересных особенностей цифрового рубля является потенциальная возможность использовать его в офлайн-режиме (без подключения к интернету). Поскольку в нашей стране существуют весьма отдаленные районы, связь в которых плохо доступна, цифровой рубль может стать там удобной альтернативой наличным деньгам", - считает эксперт. Другой важной чертой, по его мнению, должна стать гибкость цифрового рубля, которая будет обеспечена тем, что учет и расчеты в конечном счете "завязаны" на единую платформу Банка России. "Это могло бы повысить удобство для конечных пользователей и снизить их расходы", - не исключает Гранкин.

Советы

Чем опасны вложения в криптовалюты

Надежда Грошева, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Соотношение риск/доходность - то, о чем мы постоянно говорим. Чем больше потенциальный доход инструмента, тем больше опасностей подстерегает инвестора. Любое вложение, которое за день может потерять 14% от стоимости, несомненно, очень рискованное.

Криптовалюта - крайне непредсказуемый и действительно сложный актив. Даже самые опытные аналитики ошибаются в прогнозах его поведения. Помимо прочего, обращение с биткоином еще недостаточно хорошо регулируется во всем мире.

Совершая операции с "криптой", вы можете столкнуться с неожиданным закрытием и приостановкой работы торговой площадки. Это может быть вызвано как техническими проблемами или хакерской атакой, так и банкротством биржи или, например, начавшимся расследованием на предмет ее мошеннических действий.

Кроме того, вы будете расплачиваться и за собственные ошибки. Восстановить утраченный доступ к аккаунту, заблокировать операцию из-за ошибки в номере счета, скорее всего, будет сложно. Прогнозировать, насколько быстро отреагирует служба поддержки, есть ли она вообще, и будет ли в принципе обратная связь, тяжело.

Новичкам, которые хотят начать инвестировать, я бы порекомендовала сначала обзавестись подушкой безопасности на случай непредвиденных расходов, равной трем-шести месячным доходам. Затем подумать над вложениями в себя - это может быть поиск более высокооплачиваемой работы как внутри вашего региона, так и за его пределами, курсы или дополнительное образование, которое в перспективе добавит вам ценности на рынке труда.

Если эти задачи уже решены, из свободных средств начните формировать защитный инвестиционный портфель, в который могут входить депозиты, ОФЗ, облигации крупных компаний, валюта и недвижимость. Диверсифицируйте свои вложения в зависимости от надежности инструментов. Только при наличии такого портфеля можно думать о более агрессивных стратегиях. Но даже в этом случае биткоин не должен быть в приоритете - 5-10% от ваших активов, это максимум.

Напомню, с этого года криптовалюта в России получила статус имущества. А вот расплачиваться "криптой" в России по-прежнему запрещено. Об этом тоже важно не забывать.