Новости

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России 02:43
ВВС Израиля нанесли удары по нескольким городам в секторе Газа 02:32
Вильфанд: Погода позволяет отключить отопление в Москве на этой неделе 02:00
Зонд НАСА покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю 01:35
Елизавета II представит программу правительства на ближайший год 01:25
В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных 00:37
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline 00:16
Армия Израиля заявила о 150 ракетах, выпущенных из сектора Газа 00:15
В священной реке Ганг в Индии нашли десятки тел умерших от коронавируса 10.05.2021
Малайзия вводит жесткий месячный национальный карантин 10.05.2021
Китай установит "разделительную линию" с Непалом на Эвересте из-за COVID 10.05.2021
Чехия откроет бары и рестораны на открытом воздухе 10.05.2021
Власти Британии подтвердили новый этап снятия ограничений с 17 мая 10.05.2021
Число погибших в секторе Газа увеличилось до 20 человек 10.05.2021
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар 10.05.2021
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заразился коронавирусом 10.05.2021
Директор департамента "Спартака" Фетисов попал в реанимацию после избиения 10.05.2021
Федун ответил на вопрос о новом главном тренере "Спартака" 10.05.2021
Человек погиб в результате падения на рельсы в московском метро 10.05.2021
Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командном турнире 10.05.2021
"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса договорились сотрудничать 10.05.2021
Израиль нанес ответный удар после ракетного обстрела из сектора Газа 10.05.2021
Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией 10.05.2021
Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ 10.05.2021
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева принесли России первое золото ЧЕ 10.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 01:35
Рубрика: В мире

Зонд НАСА покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю

Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP
Фото: NASA/Goddard/Arizona State University/AFP

Американский зонд Osiris-Rex завершил 10 мая свою миссию на астероиде Бенну, покинул его орбиту и отправился в обратный путь. Зонд должен доставить ценный груз - контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела.

Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP
Вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место на Марсе

Путешествие к Земле продлится более двух лет, сообщается на сайте НАСА. "Это не будет прямой путь: аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев 2,3 миллиарда километров, прежде чем приблизится к Земле", - цитирует ТАСС сообщение. Потом от зонда будет отстрелен контейнер с образцами камней и пыли, который опустится на парашюте на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.

С помощью образцов ученые намерены больше узнать о том, как формировалась Солнечная система и развивалась Земля. Отмечается, что часть грунта с Бенну будет распределена для изучения по лабораториям разных стран, а часть НАСА законсервирует для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока еще не разработаны.

Напомним, Osiris-Rex стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Аппарат достиг небесного тела, имеющего в диаметре примерно 500 метров, в начале декабря 2018 года, осуществил съемку его поверхности и провел другие исследования. В октябре прошла успешная операция по забору грунта в кратере диаметром около 20 метров в северной части астероида. Штанга со специальным устройством для забора грунта коснулась поверхности всего на 16 секунд. В этот момент одна из капсул с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта осели на внутренней поверхности устройства.

В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline
Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Российские парламентарии назвали абсурдом требования Чехии о компенсации
Потерявшемуся в лесу омскому министру не понадобилась помощь врачей
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия