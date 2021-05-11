Зонд НАСА покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю

Американский зонд Osiris-Rex завершил 10 мая свою миссию на астероиде Бенну, покинул его орбиту и отправился в обратный путь. Зонд должен доставить ценный груз - контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела.

Путешествие к Земле продлится более двух лет, сообщается на сайте НАСА. "Это не будет прямой путь: аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев 2,3 миллиарда километров, прежде чем приблизится к Земле", - цитирует ТАСС сообщение. Потом от зонда будет отстрелен контейнер с образцами камней и пыли, который опустится на парашюте на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.

С помощью образцов ученые намерены больше узнать о том, как формировалась Солнечная система и развивалась Земля. Отмечается, что часть грунта с Бенну будет распределена для изучения по лабораториям разных стран, а часть НАСА законсервирует для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока еще не разработаны.

Напомним, Osiris-Rex стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Аппарат достиг небесного тела, имеющего в диаметре примерно 500 метров, в начале декабря 2018 года, осуществил съемку его поверхности и провел другие исследования. В октябре прошла успешная операция по забору грунта в кратере диаметром около 20 метров в северной части астероида. Штанга со специальным устройством для забора грунта коснулась поверхности всего на 16 секунд. В этот момент одна из капсул с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта осели на внутренней поверхности устройства.