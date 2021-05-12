Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых

Пандемия спровоцировала кризис на мировом продовольственном рынке. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года оказались на 30,8% выше, чем в апреле прошлого года. Однако, несмотря на это, на российском рынке рост цен оказался более умеренным, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя отчет правительства в Госдуме.

На рост мировых цен повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха, отметило Абрамченко. Российским аграриям пришлось решать проблемы с изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Но пустых полок в магазинах, как в других странах, у нас не возникло.

"Несмотря на все вызовы, российским аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать в два раза больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей. Например, заложили 8 новых тепличных комплексов на Дальнем Востоке, которые позволят не зависеть от китайского импорта", - отметила вице-премьер.