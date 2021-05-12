Абрамченко: Мы ориентированы на предотвращение экологических аварий

Основная задача властей не бороться с авариями, наносящими ущерб экологии, а заниматься профилактической работой и не допускать их возникновения. Об этом сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя отчет главы правительства в Госдуме.

"Были большие аварии, в том числе под Норильском, - напомнила Виктория Абрамченко. - Вместе с парламентом мы посмотрели другими глазами на законодательство. Наша задача была не допустить впредь таких ситуаций, предотвращать аварии по нефтеразливам - об этом нам говорил президент. Мы ориентированы не на борьбу с аварией и ее последствиями, а на работу по профилактике и предотвращению таких ситуаций".

В качестве меры оперативного реагирования был принят закон об ответственности бизнеса за разливы нефти на суше, прежде были только нормы, касающиеся таких инцидентов в море, добавила вице-премьер. По ее словам, сейчас готовится законопроект о том, что промышленники должны убирать за собой все отходы, которые накапливаются в течение жизни предприятия.

"В год промышленных отходов, я напомню, накапливается порядка 8 млрд тонн, - сказала Виктория Абрамченко. - Это колоссальная цифра. Сегодня об этом говорил председатель правительства. Наш приоритет - генеральная уборка страны на суше и на море".

Формирование эффективной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами - еще одно направления работы правительства, продолжила вице-премьер. Идет разработка законодательства, в котором будет сформулирован понятийный аппарат вторичных материальных ресурсов.

"Все полезные фракции из отходов, и твердых коммунальных, и промышленных, должны извлекаться, - выразила уверенность Виктория Абрамченко. - Чем больше мы будем вовлекать их в оборот, тем меньше будет формироваться полигонов".