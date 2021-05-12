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12.05.2021 06:19
Рубрика: Происшествия

Цена карабинера

Студенты из США получили пожизненный срок за убийство итальянского полицейского
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Неделя № 102(8453)
Римский суд присяжных в составе двух судей и шести гражданских лиц вынес обвинительный вердикт двум студентам из Сан-Франциско, приговорив их к пожизненному заключению за убийство вице-бригадира корпуса карабинеров Марио Черчиелло Рега.
Для итальянцев убитый карабинер стал национальным героем. Фото: EPA Для итальянцев убитый карабинер стал национальным героем. Фото: EPA
Для итальянцев убитый карабинер стал национальным героем. Фото: EPA

Трагедия произошла 26 июля 2019 года. 35-летний Черчиелло Рега, который только что вернулся на службу после медового месяца, был зверски убит в римском районе Прати (недалеко от Ватикана) при попытке задержать двух подозреваемых в ограблении граждан США - 18-летнего Кристиана Габриэла Натале-Хьорта и 19-летнего Финнегана Ли Элдера.

В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство

В тот вечер американские туристы - оба выходцы из состоятельных семей, намеревались купить в римском районе Трастевере наркотики у 45-летнего итальянца Серджо Бруджателли, который вместо обещанного "товара" продал им за 80 евро таблетки обычного аспирина. Раскрыв обман, в отместку американцы отобрали у наркодилера рюкзак, а позже связались с ним, потребовав денежный выкуп и один грамм кокаина. Бруджателли оказался полицейским осведомителем и пришел на встречу вместе с двумя карабинерами, одетыми в штатское. Ими были Марио Черчиелло Рега и его напарник Андреа Варриале.

По словам студентов, они приняли стражей порядка за бандитов и вступили с ними в драку. Рега скончался в тот же вечер в римской больнице Санто Спирито от 11 ножевых ранений, нанесенных ему Элдером 18-сантиметровым боевым ножом. Натале-Хьорт осужден по итальянским законам как сообщник.

Адвокаты американцев пытались убедить суд, что убийство было совершено в целях самообороны, представители итальянской Фемиды и присяжные оказались непреклонны. Жестокое убийство молодого карабинера не только потрясло, но и до глубины души возмутило итальянцев.

Обоих студентов признали виновными по всем пунктам обвинения: убийство, попытка вымогательства, нападение, сопротивление должностному лицу и ношение холодного оружия без разрешения. Кроме того, им предстоит покрыть все судебные издержки.

Услышав приговор, присутствующая в зале суда вдова погибшего полицейского разрыдалась. "Это был долгий и мучительный процесс. Вердикт не вернет Марио к жизни, но сегодня был заложен первый камень в строительство правосудия", - сказала сквозь слезы Роза Мария Езильо в конце 50-го заседания суда.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд

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