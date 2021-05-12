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12.05.2021 00:31
Рубрика: В мире

Армия Израиля сообщила о запуске свыше 600 ракет из сектора Газа

За 24 часа из сектора Газа было запущено 630 ракет по территории Израиля. Из них около 150 разорвались внутри анклава, не долетев до границы. "Система ПВО "Железный купол" перехватила 200 ракет", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы израильской армии.

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус ранее заявил, что начался призыв трех тысяч резервистов для усиления подразделений у границы с сектором Газа. Он рассказал, что во вторник 80 самолетов, включая новейшие F-35, одновременно наносили удары по 150 пусковым шахтам ракет движения ХАМАС, спрятанным среди гражданских структур. "Израиль направляет резервную батарею системы ПВО "Железный купол" к сектору Газа", - добавил он. Отмечается также, что за последние сутки по меньшей мере 20 палестинских радикалов были уничтожены в результате ударов по военным целям в Газе.

Напомним, с 10 мая не прекращаются массовые ракетные обстрелы израильских городов из сектора Газа. Накануне в течение дня неоднократно подвергались обстрелам крупные города Ашдод и Ашкелон. Армия Израиля атакует города на территории палестинского анклава.

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