Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе глава отдела безопасности и его заместитель. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Наши истребители нейтрализовали Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки", - цитирует РИА Новости сообщение.

По данным минздрава прибрежного анклава, минувшей ночью в результате продолжающихся ракетных ударов Израиля погибли еще трое палестинцев. Число жертв достигло 35, в числе которых 12 детей, пишет ТАСС. Ранения получили 233 человека.