Белорусские студенты смогут поехать летом на бесплатное обучение в РФ

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о приеме заявок на участие в проекте "Летний университет". Он проводится впервые и направлен на укрепление связей студенческих сообществ России и Беларуси и повышение профессионального уровня молодежи Союзного государства.

Как отмечают в Минобрнауки России, 12 российских университетов в семи федеральных округах примут разом 675 студентов из Беларуси. Обучение пройдет с 4 по 18 июля, координатором выступает Псковский госуниверситет. Как рассказали здесь"СОЮЗу", участником "Летнего университета" может стать любой студент Беларуси, который обучается на одном из направлений, представленных на площадках проведения проекта. Для этого надо подать заявку на официальном сайте проекта: www.летний-университет.рф. до 1 июня 2021 года. Все расходы, включая проживание, питание, обучение, транспорт (от места обучения и обратно), страховой полис и ПЦР-тест, берут на себя организаторы.

- Проект "Летний университет" - это уникальный шанс стать частью команды целеустремленных и творческих людей, способных создавать будущее и двигать прогресс, - отметил проректор по международной деятельности Псковского университета Арсений Парфенов. - В течение двух недель ребята пройдут обучение по 19 дополнительным образовательным программам, соответствующим их основным направлениям обучения, и усовершенствуют навыки по специальности, получат новые компетенции и интересный опыт. Помимо этого для студентов в интерактивном формате будут проведены образовательные интенсивы, посвященные компетенциям будущего (Soft skills). Псковский государственный университет, в свою очередь, приглашает белорусских студентов пройти обучение по дополнительным образовательным программам по направлениям "История", "Филология" и "Международная журналистика". По словам Арсения Парфенова, на площадке каждого университета - участника проекта "Летний университет" выступят известные люди, получившие общественное признание в своей профессиональной среде.

- На сегодняшний день в качестве ведущих экспертов к выступлению на площадке Псковского государственного университета приглашены Михаил Ефимович Швыдкой и Алексей Анатольевич Громыко, - рассказал проректор университета. - Кроме того, все участники проекта пройдут обучение по программе "Основы социального проектирования". При поддержке наставников и представителей индустриальных партнеров студенты разработают социально ориентированные проекты в профильных сферах.

Ведущие российские университеты подготовили уникальные программы. Так, Балтийский федеральный университет имени И. Канта приглашает белорусских студентов на летнюю школу "Биомедицина - взгляд в будущее", которая познакомит ребят с передовыми технологиями биоинженерии и биомедицины, которые используются в разработке новых способов лечения пациентов, таких как конструирование плазмидных и вирусных векторов, оценка внутриклеточных метаболитов, перенос синтетических генов в эукариотические клетки и многое другое.

Участником проекта может стать любой студент Беларуси, обучающийся по определенным специальностям

- Для студентов - это отличная возможность окунуться в среду, где происходит симбиоз передовых достижений молекулярной биологии и современной медицины, - рассказала заместитель ректора БФУ им. И. Канта по международной деятельности и стратегическим коммуникациям Ольга Ким. - Это не только теоретические лекции от топовых ученых, но и широкий спектр практических занятий на современной лабораторной базе университета. По словам Ольги Ким, перед ребятами выступят ученые с мировым именем - профессор Бристольского университета (Великобритания) и профессор-консультант БФУ Сергей Каспаров, руководитель научной группы института молекулярной медицины и патобиохимии Красноярского медуниверситета Антон Шуваев, директор Института онкоэндокринологии, официальный представитель России в Европейской ассоциации ядерной медицины Павел Румянцев и многие другие.

- Проекты, которые разработают студенты, затронут самые актуальные вопросы науки - клонирование и секвенирование генов для мониторинга мутаций и распространения вирусов, использование синтетических генов для манипуляции клетками, молекулярная диагностика наследственных болезней и многое другое, - подчеркнула Ольга Ким. - Кроме того, наша летняя школа также насыщена яркими событиями культурной программы. Наших гостей ждет погружение в историю и культуру самого западного региона России, неразрывно связанную с изучением океана, легендами города, осколками прошлого, заключенными в янтаре, а также незабываемый отдых на золотистых пляжах Национального парка "Куршская коса", посещение прибрежных курортных городов, экскурсии, квесты и, конечно, новые друзья.

Как отмечают координаторы проекта, в рамках завершающей онлайн-конференции будет проведен конкурс студенческих проектов. Победителей ждут грамоты и поощрительные призы. Кроме того, помимо учебы, каждым университетом разработана насыщенная ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона.