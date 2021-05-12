Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки

После объявления о первом пакете мер поддержки IT-индустрии в России зарегистрировано более 2,5 тысяч новых ИТ-компаний, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в первый пакет вошли такие беспрецедентные меры, как "налоговый маневр": с 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизился с 20% до 3%, страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшились с 14% до 7,6%, обнулен НДС для компаний из реестра отечественных решений.

"Несмотря на то, что времени прошло совсем мало, мы увидели на 35% рост регистраций в реестре российского ПО. Мы видим, что зарегистрированы 2,5 тыс. новых российских ИТ-компаний. Но самое важное, что мы, постоянно работая с индустрией, услышали новые чаяния и идеи. Сейчас подготовлен второй пакет мер, который был обсужден и с индустрией, и с законодателями, и он в ближайшее время будет представлен в правительстве", - сказал вице-премьер. По его словам, это должно произойти уже в первом полугодии 2021 года.