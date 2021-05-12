Бразилия отказалась от препарата AstraZeneca при вакцинации беременных

Министерство здравоохранения Бразилии объявило во вторник о том, что приостанавливает вакцинацию беременных оксфордским препаратом от COVID-19. Причиной моратория стала смерть 35-летней женщины от инсульта, который мог быть спровоцирован прививкой.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) накануне сообщило о трагичном случае, произошедшем в Рио-де-Жанейро в понедельник. Женщина, которая находилась на шестом месяце беременности, была госпитализирована 5 мая с сильнейшими головными болями. Ей диагностировали инсульт. На следующий день она потеряла ребенка, а 10 мая скончалась сама.

Бразильский регулятор уже приступил к расследованию этого случая с точки зрения "возможной связи с применением вакцины, которой была привита беременная". Анализ будет включать в себя доскональное изучение истории болезни погибшей.

В ответ на решение бразильских властей компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором разъясняет, что клинические исследования вакцины от коронавируса не включали в себя испытания на беременных и кормящих женщинах.

В инструкции, которая прилагается к оксфордской вакцине, используемой в Бразилии, содержатся следующие рекомендации: "Это лекарство нельзя использовать беременным женщинам без консультации с врачом. Сообщите своему лечащему врачу, если Вы беременны, кормите грудью или планируете беременность. Имеются ограниченные данные об использовании вакцины против COVID-19 (рекомбинантной) у беременных или кормящих женщин".

Бразильский минздрав на всякий случай также ограничил вакцинацию беременных препаратами производства компаний Sinovac и Pfizer. Получить прививку пока смогут только носители хронических заболеваний.

Беременные с хроническими заболеваниями вошли в приоритетную группу бразильского Национального плана вакцинации населения от COVID-19 в середине марта, а в конце апреля в эту группу включили всех беременных в стране.