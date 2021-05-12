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12.05.2021 12:48
Рубрика: Культура

Brit Awards-2021 назвал победителей

Текст: Александр Алексеев
Торжественная церемония вручения главной британской музыкальной премии снова состоялась в Лондоне. И прошла очень необычно.
Фото: Ian West/PA via AP Фото: Ian West/PA via AP
Фото: Ian West/PA via AP

Заветные статуэтки, напоминающие британских рыцарей из Средневековья, вручали при участии многих звезд. А впервые за несколько лет в Лондон прилетела получить свою награду и Тейлор Свифт, которую зал встретил восторженными аплодисментами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В концерте - снова живьем, в формате офлайн спели Coldplay, Элтон Джон в дуэте с солистом инди-поп и синти-поп группы Years & Years Олли Александром. А затем и Griff, Арло Паркс, Headie One и другие интересные артисты. Пели по одной песне. Завершали церемонию снова звезды - Пинк и Rag"n'Bone Man в сопровождении Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir, исполнившие в финале шоу отличный хит Anywhere Away From Here. Спела и Дуа Липа, родившаяся в Косово, но в 2015 году переехавшая в Англию. У нее отменное меццо-сопрано, украсившее модные ритмы R&B и EDM. Причем, первая часть песни Дуа Липы прозвучала в записи из лондонского метро, а вторая - уже с "02 Арены".

В итоге 25-летняя певица выиграла и больше всего наград - две! У остальных - по одной. Среди неожиданностей то, что лучшей британской группой признали женское трио Little Mix - довольно стандартный герлз-бэнд. И это в Великобритании, где есть те же Coldplay, Years & Years, не говоря уже про Foals, The xx и многие другие.

Любопытно, что в номинации "Лучшая международная группа" тоже победили девушки и также трио Haim из Лос-Анджелеса. Впрочем, они играют уже совсем другую музыку: коллаж из стилей ню фолк, инди-поп и R&B. И продолжают мелодические традиции Стиви Никс и Fleetwood Mac 90-х.

Не осталась без награды и Билли Айлиш. Второй год подряд она чествована как "Лучшая международная певица". Ну, а у мужчин лучшим не британским певцом назвали Уикнда, которого в этом году, думается, так несправедливо обошли наградами на Grammy-2021.

Победители Brit Awards 2021

Лучший сингл Великобритании - Harry Styles, Watermelon Sugar

Лучший альбом - Dua Lipa, Future Nostalgia

Лучшая певица - Dua Lipa

Лучший певец - J Hus

Лучшая группа - Little Mix

Восходящая звезда Великобритании (по мнению фанатов) - Griff

Взлом года - Arlo Parks

Лучшая международная певица - Billie Eilish (США)

Лучший международный певец - Weeknd (Эфиопия, Канада)

Лучшая международная группа - Haim (США)

Глобальная музыкальная икона Великобритании - Taylor Swift (США)

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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