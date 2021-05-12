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12.05.2021 15:59
Рубрика: Экономика

ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам

Текст: Игорь Зубков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при вложении в российские финансовые инструменты.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Банк России не считает правильным, чтобы российский бюджет стимулировал вложения граждан в иностранные ценные бумаги, в иностранную экономику, объяснила Набиуллина в ходе организованного НАУФОР "Диалога с регулятором". Она признала, что это "непопулярная" инициатива.

По ее словам, доля вложений с индивидуальных инвестиционных счетов в инструменты нерезидентов превысила 15%, за год она выросла вдвое.

Интерес к иностранным, прежде всего американским ценным бумагам подогрело сначала резкое падение в начале пандемии, а затем ралли на мировых рынках благодаря беспрецедентным вливаниям ФРС США в экономику и мягкой денежно-кредитной политике центральных банков. В сочетании со снижением курса рубля инвестиции в бумаги американских корпораций позволяли за несколько месяцев фиксировать двузначную прибыль.

Брокеры, разумеется, против этой инициативы. "Льгота по ИИС адресована только иностранным ценным бумагам, приобретенным на организованных торгах в России, то есть содействует их локализации внутри страны, - объясняет глава НАУФОР Алексей Тимофеев. - Это не первичный, а вторичный рынок, который призван аккумулировать средства российских инвесторов в условиях дефицита отечественных инструментов, а им - диверсифицировать свои инвестиции. В случае с ИИС первого типа разделить налоговую базу невозможно, и реализация этой инициативы вероятно означает запрет покупки иностранных ценных бумаг на такие ИИС".

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов сейчас могут получить два типа налоговых вычетов: ежегодный с взносов на счет (до 52 тыс. руб.) и на доход при закрытии счета. Наиболее популярным является первый тип вычета, и для его получения не имеет значения, на покупку каких активов - российских или иностранных - будет потрачена внесенная сумма.

Экономика Финансы Налоги Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк Налоговые вычеты

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